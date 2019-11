Osnabrück. Der Musiker und Extremsportler Joey Kelly kommt auf seiner Tour am 18. Dezember 2020 in die Osnabrück-Halle. Er wird dabei von einem anderen Mitglied der Kelly Family begleitet. Tickets sind ab Mittwoch erhältlich.

Am vergangenen Freitag sorgte Joey Kelly beim RTL-Spendenmarathon für einen Höhepunkt. In der „Roller Biathlon Challenge“ schaffte es der 47-Jährige 24 Stunden mit einem Tretroller zu fahren und anschließend mit einem Lasergewehr im Schießstand zu treffen. Kelly meisterte die Challenge und stellte dadurch einen neuen Weltrekord auf. Insgesamt kamen bei der Biathlon Challenge 630.000 Euro zusammen. Anschließend sang er noch bei einem Konzert seiner Kelly Family in Köln.

Vier Rad-Touren durch die USA

Bis zum nächsten Herbst wird er sich wahrscheinlich davon erholt haben. Ab dem 22. November 2020 geht Joey Kelly auf Tour und schildert spannende und faszinierende Erlebnisse aus seinem abenteuerreichen Leben. In dem rund zweistündigen, mit vielen Videos angereichertem Multivisionsvortrag spricht Joey Kelly über die frühen Jahre der Kelly Family und über seine Erfahrungen als Ausdauer- und Extremsportler. So absolvierte er über 50 Marathons, mehr als 30 Ultramarathons und neun Wüstenläufe. Beim „Race Across America“ durchquerte er auf dem Fahrrad vier Mal die USA von der West- zur Ostküste. Innerhalb eines Jahres nahm er erfolgreich an acht Ironman-Triathlons teil – bis heute ein ungebrochener Rekord.

Im Sommer 2019 reiste Joey Kelly gemeinsam mit seinem Sohn Luke (19) in einem alten VW-Bulli ohne Geld für Benzin durch zehn Länder von Berlin nach Peking. Gemeinsam werden Vater und Sohn von den spannenden Herausforderungen auf der 13.000 Kilometer langen Strecke berichten und wie sie in dem über 50 Jahre alten Fahrzeug nach 27 Tagen tatsächlich ihr Ziel erreicht haben.

Tickets ab Mittwoch erhältlich

Am 25. April gastiert Joey Kelly allein in der Sporthalle in Wallenhorst. Dort war er erst vor kurzem als Ehrengast am "Tag des Anstoßes".

Joey Kelly, Osnabrück-Halle, Osnabrück, Fr., 18. Dezember 2020, 19.30 Uhr, Eintritt: ab 18 Euro. Tickets ab Mittwoch erhältlich unter www.deinticket.de.