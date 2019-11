Osnabrück. In jeweils zweitägigen Gesangs- und Instrumentalworkshops erarbeiteten sich zehn Sängerinnen und zwei Dutzend Musiker unter Anleitung von Merlin und Polina Shepherd einen Abend mit jiddischer Musik.

In einen langsamen Rhythmus steigen erst sanft und melodiös die Streicher, dann schon etwas bestimmter die Bläser mit ein, um Hoffnung zu Musik werden zu lassen. „Hopefulness“ heißt das Stück, das Merlin Shepherd den rund zwei Dutzend Teilnehmern des zweitägigen Klezmer-Instrumentalworkshops im Konzertraum des Instituts für Musik nahe bringt - darunter viele aus dem Ensemble der Klezmer-Akademie der Musik- und Kunstschule unter der Leitung von Pierre-Yves Locher. Später am Abend gesellt sich im Felix-Nussbaum-Haus ein mitschnipsendes Publikum dazu, das sich dort eingefunden hat, um die Ergebnisse zu bestaunen – auch die des Gesangsworkshops, den Polina Shepherd dort parallel veranstaltet hat.

Gelebter Kulturaustausch

Mit einem hebräischen Nigun, dessen Melodie typischerweise textlos allein mit Silben gesungen wird, eröffnet das zehnköpfige Ensemble das Werkstatt-Konzert. Transnational und interkulturell ist die jiddische Musik seit jeher – und so passt es gut, dass danach aus dem bunt zusammengestellten Chor heraus ein niederländisches Trio samt Violine und Akkordeon auftritt sowie im Anschluss eines mit Sängerinnen aus Russland, Syrien und dem Iran. Nach einem alten Folksong über gebrochene Eheversprechen bildet jenes Lied von der Zukunft, das längst zu einem Symbol für jiddische Kultur geworden ist, den Abschluss des Vokalprogramms. Und auch, wenn es bereits 100 Jahre alt ist: Was könnte heute aktueller sein als der völker- und länderübergreifende Wunsch nach ein er besseren und friedlicheren Welt.

Melodien im Kopf

Einen unkonventionellen Blick auf ihr Instrument erlernten die Musiker von Shepherd, der wie seine Frau auf Einladung der Musik- und Kunstschule und finanziell unterstützt von der Egerland-Stiftung den Workshop leitete. Er ermutigte die Teilnehmer eindringlich dazu, nicht blind für das Drumherum am Notenblatt zu kleben, sondern beim Zusammenspiel auch aufmerksam aufeinander zu achten – nicht nur mit den Ohren, sondern auch im Blickkontakt. „Das Instrument sei „nur ein Werkzeug“, das allein durch menschlichen Input zum Singen gebracht werde, erläuterte er – und weiter: „Der Mensch ist das Instrument“. Eine Melodie habe man im Kopf und irgendwann im Körper, verdeutlichte Shepherd seinen Ansatz der Überlieferung von Musik allein durch das Hören.

Am Ende alle zusammen

Auch ein eigenes Stück hatte er mitgebracht - in Form von „Coins Of Silver“, inspiriert von Jorges Luis Borges´ Geschichte „The Lottery in Babylon“ und am Ende so mitreißend, dass es das Konzertpublikum zum Mitsingen animierte. Seine eigenen Fähigkeiten an der Klarinette stellte Shepherd nach der Pause unter Beweis, begleitet von seiner Frau am Piano. Erstmals waren hier zunächst auch düstere, dramatische Töne zu hören, die am Ende aber dann doch durch jene fröhlichen und tanzbaren Mitklatsch-Rhythmen abgelöst wurden, wie sie so typisch sind für die jiddische Musik. Zuvor begleiteten die beiden Stella Jürgensen für ein stimmungsvoll schwingendes Gesangssolo. Schließlich wurde es eng auf der Bühne, als alle Sängerinnen und Musiker sich zu einer Art Osnabrücker Klezmer-Orchester zusammenfanden, um ein Lied über verschneite „russische Felder“ anzustimmen – sowie als Zugabe eine wortlose, aber nichtsdestotrotz von vielen Stimmen getragene Melodie, die niemals aufzuhören schien. Und nachhaltig im Kopf blieb.