Osnabrück. Die Killerpilze, Rocher mit Punkwurzeln aus Süddeutschland, begeben sich nach 17 Jahren in den vorzeitigen Musikerruhestand. Im Rosenhof wurde begeistert Abschied gefeiert.

Auf den Armen seines Papas wirft Maik einen Blick auf die Bühne – und wird sofort von Sänger Jo entdeckt, der den Zehnjährigen einlädt, doch mal nach vorn zu kommen. Und dann surft Maik auf den Händen der Zuschauer zur Bühne und darf sich dort im Scheinwerferlicht einmal wie ein Popstar feiern lassen. Maik („ich bin Fan, ich kann jedes Lied mitsingen“) wird dieses Konzert wohl nie vergessen. Aber für solche Erlebnisse sind die Killerpilze immer gut – gewesen. Die Band aus Süddeutschland, die einst als Schülerband ihre Karriere startete, verabschiedet sich nach 17 Jahren von der Bühne. Und so wird jetzt ein rauschendes Abschiedsfest gefeiert.

Mehr als 250 Mitglieder der „KP-Family“ genannten Fangemeinde sind in den Rosenhof gepilgert, um sich zu verabschieden. Von Traurigkeit herrscht keine Spur. Wer das Trio kennt, das eine Mixtur aus Punk und Powerrock mit stadiontauglichen Refrains kreiert, weiß, dass Killerpilze-Konzerte eine schweißtreibende Angelegenheit sind. Vor und auf der Bühne. Denn Sänger und Bassist Jo Halbig, sein Bruder Fabi am Schlagzeug und der sachverständige Gitarrist Mäx Schlichter geben in der Regel alles, um die Stimmung während eines Konzerts immer neuen Höhepunkten entgegenzutreiben.

Jo in obligatorischer Fransenjacke und schwarz-weiß gestreifter Jeans macht die Rock´n´Punk-Grätsche, sein Bruder steht immer mal wieder hinter seiner Schießbude auf, um mit erhobenen Armen den Beat vorzugeben, und Mäx variiert gekonnt den Sound seiner Gitarre. Rasender Punk, melodischer Pop, selbst eine Bluesanwandlung entlockt er seinen Saiten. Auch wenn die Killerpilze mal eine Ballade spielen, dann ist sie drängend und kraftvoll. Alte Lieder und neue Songs stehen auf dem Abschiedsprogramm, das vom Publikum herzhaft mitgesungen wird. Dann surft Jo plötzlich auf einem Flightcase stehend quer durch das Publikum und ein Akustik-Set verdient seinen Namen: Da stehen die Drei mitten im Publikum, Jo und Mäx mit akustischen Gitarren ohne Verstärkung, und sie singen ohne Mikrophon: „Schnee Sonne Schnee“ von ihrem 2016er Album „High“.

„Ich kann auch ohne Dich“ wird als traditionelle Schlussnummer gespielt. Im übertragenen Sinn eine glatte Lüge. Wenn man den enormen Spaß mitbekommt, den sowohl Fangemeinde als auch Musiker an dem Abschiedskonzert haben, darf man wohl die legitime Behauptung aufstellen, dass es nicht lange dauern wird, bis die erste „Reunion-Invasion der Killerpilze“ ins Haus steht.