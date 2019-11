Der größte Traumtänzer Deutschlands ist Oliver Pocher. Das zeigt er auf seiner Tour, die ihn am 8. Oktober 2020 nach Osnabrück führt. Foto: Calo Ballaera

Osnabrück. „Tanzen ist mein Leben“, behauptet Komiker Oliver Pocher in seinem neuen Programm. Damit geht er im nächsten Jahr auf Tour. Am 8. Oktober 2020 gastiert er in der Osnabrück-Halle. Meint Pocher vielleicht die Traumtänzerei?