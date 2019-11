Osnabrück. Seine bisherige Geschäftsstelle im Iburger Schloss muss der Landschaftsverband Osnabrücker Land Ende des Jahres räumen. Anfang Januar bezieht er Räumlichkeiten im Leisen Speicher, der gerade im Osnabrücker Hafenareal saniert wird.

