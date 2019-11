Ensemble Romantik und Haarlemer Chor singen in Osnabrück CC-Editor öffnen

Das Ensemble Romantik Foto: Ensemble Romantik

Osnabrück. Der gemischte Chor „Weiland Ensemble" aus Osnabrücks niederländischer Partnerstadt Haarlem und der Frauenchor „Ensemble Romantik", in dem Osnabrückerinnen russischer Herkunft singen werden bei einem Konzert am Sonntag, 1. Dezember, in der Lutherkirche auftreten.