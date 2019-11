Osnabrück. Theater im Film: In Zusammenarbeit mit dem Theater Osnabrück hat das Kino in der Lagerhalle den Film "Unruhezeiten" von Regisseur Eike Weinreich gezeigt - und damit einen satirisch überspitzten Blick hinter die Kulissen eines fiktiven, aber exemplarischen Stadttheaters ermöglicht.

Zu wenig Zuschauer in den Rängen, zu wenig Geld auf dem Konto, überambitionierte Regisseure, intrigierende Kollegen und fehlende Sicherheit, dass der Vertrag über die laufende Spielzeit hinaus verlängert wird: Das alles gehört zum Arbeitsalltag von Schauspielern. Und das alles gibt es auch im Film „Unruhezeiten“ zu sehen – allerdings in stark überzeichneter Form. Dennoch möchte Schauspieler Andreas Möckel, der dem Theaterfilm von Eike Weinreich zur Osnabrücker Uraufführung in der Lagerhalle verholfen hat, ihn weniger als Satire sehen, sondern vielmehr als „Liebeserklärung“ an das Theater. Denn er halte seiner Zunft einen Spiegel vor, die unter oftmals widrigen Umständen und nicht ganz einfachen Bedingungen nichtsdestotrotz mit Leidenschaft tut, was sie liebt, nämlich einzig und allein im „Jetzt und Hier“ ihr Publikum zu unterhalten und zu berühren, beschreibt Möckel die faszinierende Unmittelbarkeit der „vergänglichsten aller Künste“.

Osnabrück gut aufgestellt

Ungeachtet dessen stehe aber das Theater der Politik gegenüber unter einem permanenten „Rechtfertigungsdruck“ und sei leider oftmals auch vom guten Willen einzelner Personen abhängig, lässt der Schauspieler auch eine andere Wahrheit nicht außer Acht. Mit rund 80-prozentiger Auslastung und auch unterstützt durch ein breites bürgerschaftliches Engagement stehe das Theater Osnabrück allerdings im Vergleich derzeit ganz gut da, betont dessen Chefdramaturg Jens Peters. Durch besondere Ausgrabungen und Uraufführungen oder zeitgenössische Formate wie die „Spieltriebe“ gelinge es zudem, immer mal wieder überregionale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die Inszenierung von Klassikern könne dagegen „noch so gut sein“ und trotzdem würde dann eher auf die Metropolen geblickt, beschreibt Peters das harte Los kleinerer Stadttheater. Um ein solches dreht es sich auch im Film, der im fiktiven „Armstadt“ spielt, wo zusätzlich zur prekären Finanzlage gerade ein Intendantenwechsel für „Unruhezeiten“ sorgt – ein durchaus realistisches Szenario, wie Schauspieler und Dramaturg im Gespräch danach befinden. Denn in der Regel werde dann das Ensemble mit jeweils einem Drittel vom „Neuen“ aus alter Wirkungsstätte mitgebrachten, neu eingestellten und verbliebenen Schauspieler neu aufgestellt, verrät Möckel eine gängige Faustregel.

Niemand wird verschont

Dem auch im Film dargestellten Fluchtdrang der Schauspieler in die Zentren kontert Möckel, der selbst von Leipzig über Chemnitz, Bochum, Wuppertal und Bremerhaven nach Osnabrück kam, mit dem Bonmot, welches besagt, dass die Provinz stets auf die Metropolen achte, diese aber nur auf sich selbst. Vom eitlen Nachwuchsregisseur, der jenen Respekt, den er von den Schauspielern einfordert, selbst vermissen lässt, über den Clown, der kokst, um mit der Herausforderung eines schonungslosen Kinderpublikums klarzukommen, bis hin zum so unbedarften wie ahnungslosen Lokalreporter: „Alle bekommen ihr Fett weg“, zeigt sich nicht nur Peters angetan vom ausnahmslosen Rundumschlag, zu dem der Film ausholt. Mit teils drastischer visueller Symbolik zeigt er, wie Schauspieler auf der Bühne buchstäblich hängen- oder liegengelassen werden, aber auch, wie bunt und vielfältig das Theater ist. In der Tat eine Liebeserklärung, aber dabei auch ein Hilfeschrei.

Eine weitere Vorführung des Films "Unruhezeiten" in der Lagerhalle ist derzeit nicht geplant.