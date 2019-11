Osnabrück. Noch bis Freitag können Osnabrücker Schüler bei der Wahl des Jugendparlaments mitmachen. In der Erich-Maria-Remarque-Realschule wurde eine Wahlbeteiligung erreicht, von der bei Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahlen nur geträumt werden kann.

