Osnabrück. Der Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V. bietet über das United Charity-Auktionsportal ausrangierte Verkehrsschilder an, auf die der Künstler Mika Springwald die Konterfeis von Prominenten gesprüht hat.

Darunter sind Promis wie Sänger Max Giesinger, Schauspieler Jürgen Vogel, Bergsteigerlegende Reinhold Messner sowie Musiker und Extremsportler Joey Kelly. Alle Verkehrsschilder sind von den jeweiligen Prominenten als Unterstützung des Projektes und für den guten Zweck handsigniert, teilte die Caritas mit.

Zudem es gibt handsignierte Bücher diverser Autoren wie Otto oder Hannelore Hoger. Auch Werder Bremen, der BVB Dortmund und der VfL Osnabrück unterstützen die Aktion mit handsignierten Trikots der Mannschaften.

Die Erlöse aus den Auktionen werden für die Hilfe von Familien in Not verwandt. An etwa 20 Orten des Bistums Osnabrück gibt es die Allgemeine Soziale Beratung der Caritas, die Menschen mit sozialen Problemen und Fragen schnell und wirksam hilft. Mit der Caritasaktion Adventsengel wird die wichtige Arbeit der Caritas für Menschen in Not vor Ort konkret unterstützt.



Zu finden sind die Auktionen unter www.unitedcharity.de/Hilfsorganisationen/Aktion-Adventsengel. Der Adventsengel kann auch direkt finanziell unterstützt werden.

Schon in den vergangenen Jahren hatte die Caritas solche Verkehrsschilder versteigert. So kamen Schilder mit etwa Nena und Sarah Connor unter den Hammer.