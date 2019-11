Osnabrück. In Richard Linklaters neuesten Film „Bernadette“ nach dem US-Bestseller von Maria Semple glänzt Cate Blanchett als vom Leben gedemütigte Mutter, die sich vor lauter Selbstaufopferung irgendwie selber abhanden kommt, aus dem Fenster steigt und verschwindet.

Einst war Bernadette Fox (Cate Blanchett) eine gefeierte, vielfach preisgekrönte Stararchitektin. Als solche hat sie nicht nur Gebäude von außergewöhnlichem Äußeren geschaffen. Insbesondere ihr Projekt des „20-Meilen-Hauses“, dessen Bestandteile allesamt aus einem Umkreis von 20 Meilen stammen müssen, hätte eigentlich Schule machen sollen. Aber mit ihrer Tochter Bee (starkes Spielfilm-Debüt von Emma Nelson) kam der Karriereknick.

Seitdem sorgt Bernadettes Ehemann Elgie (Billy Crudup, "Alien: Covenant") für das nötige Einkommen einer gehobenen mittelständischen Existenz am Rande von Seattle. Als Mitarbeiter eines großen Computerkonzerns entwickelt er gerade ein kleines Gerät, das man sich auf die Stirn kleben kann und das dann die Gedanken des Nutzers auf den Bildschirm überträgt. Von den Gedanken seiner Frau, die zu Hause Trübsal bläst, mit den Nachbarinnen streitet und sich von Psychopharmaka ernährt, bekommt Elgie allerdings nur wenig mit.

Das ändert sich nach ein paar von Bernadette verursachten Vorfällen, die nicht nur die Nachbarschaft in Mitleidenschaft ziehen, sondern sogar das FBI auf den Plan rufen. Aber während einer Familienkrisensitzung mit Bernadettes Psychiaterin Dr. Kurtz (Judy Greer) steigt die einstige Architektin einfach aus dem Fenster und verschwindet.

Regisseur Richard Linklater zählt unbestritten zu den außergewöhnlichsten Regisseuren unserer Zeit. Beschränkten sich seine Filme zunächst häufig auf einen erzählten Zeitraum von rund 24 Stunden, zeigte der unkonventionelle Independent-Filmer in seinem von 2001 bis 2013 gedrehten Film „Boyhood“, dass es auch sehr anders geht.

Sein neuestes Werk „Bernadette“, im Original „Where'd You Go, Bernadette – Wo steckst Du, Bernadette“, wirkt dagegen beinahe schon wieder ein wenig konventionell in Produktion und Machart. Die Adaption des US-Bestsellers von Maria Semple ist im Wesentlichen die Charakterstudie einer Frau mit einer nicht ganz freiwillig brüchigen Biografie. Wobei sich der Film freilich nicht allein um die Titelfigur dreht.

Vielmehr steht die Mutter-Tochter-Beziehung zwischen Bernadette und Bee im Mittelpunkt der Erzählung. Eigentlich keine komplizierte, sondern eine recht harmonische Beziehung. Trotz aller Krisen der vom Leben gedemütigten Mutter, die sich vor lauter Selbstaufopferung irgendwie selber abhanden gekommen ist.

Richtig interessant wird das von Linklater als Dreiakter tragikomisch inszenierte Drama eigentlich erst ab dem zweiten Akt, in dem Tochter Bee anfängt, dem früheren Leben ihrer Mutter nachzuspüren. Allmählich baut sich so für die Zuschauer ein höchst differenziertes, fragiles Charaktergemälde einer starken Persönlichkeit auf, die es zurück zu ihren Ursprüngen zieht. Die Flucht dabei ist allerdings keine Flucht zurück, sondern eine Flucht nach vorn.

Linklater konzentriert sich in seiner Inszenierung aber leider zu stark auf die Titelfigur. Dabei gelingt ihm das dann vielleicht doch wieder so beabsichtigte Kunststück, die von Blanchett grandios verkörperte Bernadette so dominant in die Geschichte einzubauen, dass sie selbst in jenen längeren Sequenzen präsent wirkt, in denen sie gar nicht auf der Leinwand erscheint.

Doch auch, wenn gegen die Titelfigur alle anderen Figuren verblassen und die inhaltlich reizvollen Perspektivenwechsel dadurch an Wirkung verlieren, ist auch dieser Linklater wieder eine sehenswerte Alternative zum sonst allzu üblichen Wohlfühl-Kinobrei.

Bernadette. USA 2019. R.: Richard Linklater. D.: Cate Blanchett, Billy Crudup, Emma Nelson, Kristen Wiig. Laufzeit: 109 Minuten. FSK: ab 6. Cinema Arthouse.