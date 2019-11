Osnabrück. Im Berufsschulzentrum am Westerberg findet am kommenden Wochenende die 45. Internationale Mineralien- und Fossilienbörse statt. Mehr als 40 Aussteller präsentieren einen Querschnitt der aktuellen nationalen und internationalen Funde.

Glitzernde Mineralien und Opale in vielen verschiedenen Farben, Meteoriten als Boten aus dem All und Fossilien wie versteinerte Pflanzen und Haifischzähne bis hin zu den beliebten Ammoniten: Die Aussteller auf der Mineralien- und Fossilienbörse reisen unter anderem aus den Niederlanden, China und Marokko mit ihren Funden an. Am Samstag, 23. November, und am Sonntag, 24. November, können die Funde von 10 bis 17 Uhr im Osnabrücker Berufsschulzentrum am Westerberg bestaunt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Der Eintritt ist frei.



Sonderausstellung und Suchspiel für Kinder

An einer sogenannten Geodenknacke können hohle Steine (Geoden) geknackt werden, die dann in ihrem Inneren schöne Kristalle zum Vorschein kommen lassen. Zubehör für Sammler und Liebhaber wie Fachliteratur und Werkzeuge werden ebenfalls angeboten. Eine kleine Sonderausstellung zeigt ausgewählte regionale Mineralien und Fossilien aus der Sammlung Wagner, die in den Magazinräumen des Museums am Schölerberg sicher verwahrt wird. (Weiterlesen: Warum das Museum am Schölerberg diese Funde haben will und andere nicht)

Die Besucher können selbst gefundene Mineralien oder Fossilien am Informationsstand bestimmen lassen. Er wird ehrenamtlich betreut durch Mitglieder der VFMG (Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie, Bezirksgruppe Osnabrück) und der Geologischen Arbeitsgemeinschaft des NVO (Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück, AG Geologie).

Auch an den Nachwuchs ist gedacht. Bei einem Suchspiel für Kinder müssen die Weihnachtssternchen gefunden werden – bei richtiger Lösung gibt es schöne Mineralien und Fossilien zu gewinnen.