Osnabrück. Mit einem finalen Osnabrück-Konzert verabschieden sich die Killerpilze als Band in den vorzeitigen Ruhestand. Doch im Gespräch mit unserer Zeitung spricht Sänger Jo Halbig verdächtig oft von „Bandpause“.

Sie wird die „KP-Family“ genannt, die Fangemeinschaft der Killerpilze. Seit nahezu 17 Jahren folgen die Familienmitglieder der süddeutschen Band, kaufen ihre Platten und besuchen ihre Konzerte. Doch damit ist jetzt Schluss: Die Killerpilze verabschieden sich von der Bühne. „Der Entschluss ist uns nicht leicht gefallen“, sagt Sänger Jo Halbig im Gespräch mit unserer Zeitung. Dann beeilt er sich, hinzuzufügen: „Aber wir sind ja nicht aus der Welt. Unsere Musik gibt es ja noch und Social Media wird dafür sorgen, dass unsere Fans Lebenszeichen von uns bekommen!“

Immer wieder weist Halbig im Gespräch darauf hin, dass sie jetzt 17 Jahre lang ständig unterwegs waren und unter Strom standen. „Wir waren Schüler, als wir angefangen haben. Unsere ganze Jugend haben wir quasi als Band verbracht“, betont er. Schon nach kurzer Zeit seien sie in einen Trott geraten: Tournee – neues Album – Tournee – neues Album… „Auch wenn es aussah, als hätten wir eine Pause eingelegt, waren wir immer als Killerpilze aktiv“, so Jo. Jetzt sei einfach die Zeit gekommen, einmal richtig abzuschalten: „Ich sehne mich danach, einfach mal ein Wochenende zuhause mit Freunden zu verbringen. Das Gute an unseren Fans ist, dass sie dafür Verständnis haben. Sie haben uns ja all die Jahre auch durch ihre Jugend begleitet und sie wissen, was wir in der Zeit gerissen haben.“

Keine Langeweile zu befürchten

Auf zu neuen Ufern also? Nein, so neu sind die Ufer gar nicht, die die drei Killerpilze ansteuern. Jo hat nebenbei eine Marketing- und PR-Agentur aufgebaut, sein Bruder Fabian „Fabi“ Halbig war als Schauspieler tätig und hat sich als Filmproduzent einen Namen gemacht. Maximilian „Mäx“ Schlichter produziert andere Bands. Offenbar wird es bei den Musikern nicht langweilig, denn sie sprechen von weiteren Dingen, die „liegengeblieben“ sind. „Ich habe vor einiger Zeit angefangen, einen Roman zu schreiben. Den will ich unbedingt zu Ende bringen“, sagt Jo. Außerdem werde er sich mit diversen Songskizzen beschäftigen, die vielleicht für andere Bands interessant sein könnten. Und es fällt auf, dass er beständig von „Bandpause“ spricht. Heißt das, dass die drei sich dann in fünf Jahren mit einem Bluesalbum zurückmelden, wie es andere Bands gern tun, die ins Alter gekommen sind.

Wie zu erwarten war, ist Jo ist nicht wirklich entrüstet über diesen Vergleich. Aber für den Blues ist die Band nun wirklich noch zu jung. Stattdessen weist der Sänger und Gitarrist darauf hin, dass sie mit dem vor kurzem erschienenen Album „Nichts ist für immer…“ zu ihren Wurzeln zurückgekehrt sind. „Es ist ein Punkrock-Album mit zum Teil richtig politischen Texten. Ein starkes Statement, mit dem wir in die Pause gehen“, sagt er. Da ist es wieder, das Wort Pause. Irgendwann sagt Jo: „Ich kann nicht in die Zukunft sehen, daher halten wir uns alle Optionen offen. Wer weiß, vielleicht trete ich ja auch mal solo auf. Außerdem kann es ja sein, dass uns im nächsten Jahr die Decke auf den Kopf fällt und wir unbedingt wieder auf die Bühne müssen!“

Zunächst haben die Killerpilze, die sich als die „gefährlichste Band der Galaxie“ bezeichnen, ja auch noch zu tun. Die Abschiedstour gipfelt in einem allerletzten Konzert der Schwaben in ihrer Wahlheimat München. Dafür haben sie auch einen Superlativ kreiert: „Das wird die größte, beste und letzte Show.“ Wer die Band vor drei Jahren im Rosenhof gesehen hat, der weiß, dass das Gastspiel in Osnabrück wohl auch ein treffliches Abschiedsfest für alle Fans wird, denn die Killerpilze wissen einfach, wie man eine Show mit Power auf den Punkt inszeniert. Nach dem Konzert heißt es dann übrigens „In die Disco“ mit dem „Jo Killerpilze DJ-Set“.

Die Killerpilze (Support Kopfecho ab 19.30 Uhr): 23. November, Rosenhof.