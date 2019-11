Hunderte von Bäumen in Osnabrück vertrocknet CC-Editor öffnen

Bei "Immer der Hase nach" geht es heute um abgestorbene Bäume. Foto: Martens, Grafik: NOZ

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück muss hunderte von Bäumen fällen. Der Grund? Die Trockenheit der vergangenen zwei Sommer. Wie die Stadt in Zukunft mit den veränderten Klimabedingungen umgehen will, ist Thema in unserem heutigen Podcast.