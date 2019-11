Osnabrück. In der Diskussion um die mögliche Neuauflage des Weihnachtsmarktes an der Osnabrücker Johannisstraße hat sich nun die SPD zu Wort gemeldet. In einer Pressemitteilung nennen die Sozialdemokraten die Wiederbelebung des Platzes ein "dauerhaftes Ziel".

„Der Wunsch der Kaufmannschaft, die vereinzelten Buden während der Adventszeit an der Johanniskirche durch einen richtigen Weihnachtsmarkt zu ersetzen, ist absolut nachvollziehbar und unterstützenswert. Die Wiederbelebung dieses Platzes muss ein dauerhaftes Ziel sein, welches auch auf die gesamte Länge der Johannisstraße übertragen werden muss. Ein Weihnachtsmarkt an der Johanniskirche ist hier ein Baustein, der als Initialzündung für weitere Veränderungen dienen kann“, lassen sich SPD-Ratsfraktionsvorsitzender Frank Henning und der stadtentwicklungspolitische Sprecher Heiko Panzer in einer Pressemitteilung zitieren.

„Wir sind schon sehr gespannt auf die Überlegungen und neuen Ideen der Osnabrücker Schausteller und sagen bereits jetzt unsere konstruktive Teilnahme an den Gesprächen zur Realisierung dieses Projektes zu. Wichtig ist uns als SPD, dass eine dauerhafte Lösung gefunden wird, die gegenüber dem historischen Weihnachtsmarkt, dem Winterdorf am Osnabrücker Schloss und dem Eiszauber am Ledenhof bestehen kann“, so die beiden SPD-Politiker. Zuletzt hatten sich ansässige Kaufleute eine Wiederbelebung des Marktes gewünscht.