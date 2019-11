Osnabrück. Kurz nach seinem letzten Gastspiel in der ausverkauften Osnabrück-Halle, kehrt Kabarettist Torsten Sträter wieder zurück. Am 1. Mai 2021 ist er wieder in Osnabrück und präsentiert ein altes Programm ganz neu.

Erst am 30. November gastierte Torsten Sträter mit seinem Programm „Schnee, der auf Ceran fällt“ in der Osnabrück-Halle. Für den 1. Mai 2021 hat der Ruhrpott-Poet angekündigt, dass sein Programm neu sein wird und dies mit drei (in Zahlen: 3) Ausrufzeichen in der Pressemitteilung untermauert.

In dem Programm gehe es dann um „epische Exkursionen über Moral und Verstand, wie immer einem strengen roten Faden folgend, eine angenehm kompakte Darreichungsform, an den Rändern verbrämt mit einigen wenigen Zwischenbemerkungen, am Ende eine zutiefst beseelende Botschaft und Punkt 22 Uhr fällt mir das Mikrophon aus der Hand“. So wird Torsten Sträter in der Ankündigung zitiert, um sich in der nächsten Zeile mit einem „Quatsch“ zu widersprechen.

Er bringe „ganz ganz frische“ Geschichten mit, nichts, was die Leute vorab schon aus dem TV kennen, sagt Torsten Sträter. „Und zwischendurch erzähle ich Ihnen, was sonst noch war. Eine Führung durch die ganze Welt der Idiotie, die Einsicht, dass nichts menschlicher ist als das Missgeschick, seltsame Berichte vom Rand der schiefen Ebene, dann ergänze ich den Abend noch mit Schilderungen, die ich mir auf gar keinen Fall verkneifen kann, mache den Sack zum Ende hin mit einer sehr guten Geschichte zu, und wenn Sie dann noch können, hagelts Zugaben.“ Dies sei ein seriöses Konzept, lobt er sich selbst und knüpft es an ein Versprechen: „Ich gelobe, es sehr lustig zu gestalten.“

Tickets ab sofort erhältlich

Torsten Sträter, Osnabrück-Halle, Osnabrück, Samstag, 1. Mai 2021, Eintritt: 30,50 Euro. Tickets erhältlich unter http://www.kartenwerk.net/