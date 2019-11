Aktuelle Trends auf der Hochzeitsmesse in der Osnabrück-Halle im Januar 2020 CC-Editor öffnen

Impressionen von der Hochzeitsmesse 2019 in der Osnabrückhalle. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. „Verliebt – verlobt – verheiratet“: Die Hochzeitsmesse geht in Osnabrück in eine neue Runde. Am 11. und 12. Januar 2020 präsentieren rund 80 Aussteller ihre Angebote. Ein umfangreiches Rahmenprogramm informiert über die neuesten Trends.