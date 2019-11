Osnabrück. „Fiesta del malecón“ im Sportlertreff des Osnabrücker Sportclubs (OSC): Das heißt Salsa bis zum Anschlag – vielleicht nicht auf Anhieb wie die Kubaner, aber mit einer Menge Spaß und genau der richtigen Musik. Am Samstag, 23. November 2019, ist es so weit.

Frühe Formen der Salsa entstanden im 18. Jahrhundert aus der Verbindung afrokaribischer und europäischer Stile: Aus Mittel- und Südamerika nahmen Auswanderer ihre Musik und ihre Tänze mit in die USA. Im Laufe der Zeit prägten sich verschiedene Stile aus.



New York Style, Mambo Style, Cuban Style und viele mehr: Überall wird die Salsa anders getanzt – zwar immer im Viervierteltakt mit drei Schritten auf vier Zeiten, aber mit prägnanten Variationen. In Deutschland tanzt man sie ungefähr seit Beginn der Achtzigerjahre.

Und auch hierzulande ist mittlerweile eine aktive Szene gewachsen. Die „Fiesta del malecón“ in Osnabrück ist die dritte ihrer Art, nach zwei erfolgreichen Durchläufen im August 2018 und Januar 2019. Der OSC-Sportlertreff verfügt über Parkettboden und ist somit bestens zum Tanzen geeignet.

„Fiesta del malecón“ heißt übersetzt so viel wie „Strandpromenaden-Party“. Für den passenden Sound dabei sorgt ein Vollprofi: DJ Calvo alias Holger Bister. Der ist Resident-DJ der erfolgreichen Timba-Partyreihe in Hamburg, versorgt aber Salsa-Fans in ganz Deutschland mit Timba aus Kuba, Miami und Italien sowie Reggaeton/Cubaton.

Vorkenntnisse sind übrigens nicht nötig, um den Abend stolperfrei zu überstehen. Einlass ist um 20 Uhr, und gleich zu Beginn findet ein Schnupper-Workshop statt, der die Grundlagen der Salsa Cubana vermittelt. Die Teilnahme an diesem Schnellkurs ist kostenlos.



Das gilt nicht für den Eintritt zur „Fiesta del malecón“. Der kostet bis 22.30 Uhr 6 Euro, danach 7 Euro. Gäste parken gratis im OSC-Parkhaus. Für die, die sich vor Ort nicht auskennen: Der Haupteingang wird verschlossen sein. Einfach um das Gebäude und über die Terrasse hineingehen.

Und wer vorab unbedingt noch genauer wissen möchte, was auf der „Fiesta del malecón“ passiert, kann sich hier ein Bild machen: