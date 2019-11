Osnabrück. Beim ersten Liederabend sangen Olga Privalova und José Gallisa im oberen Foyer des Theaters Lieder aus Russland und Brasilien.

Vor ihrer ersten größeren Rolle auf der Opernbühne stellte sich Olga Privalova, Neuzugang im Osnabrücker Ensemble, schon mal einem kleinen Publikum vor. „Klänge der Heimat“ war der erste Liederabend der Spielzeit überschrieben, also sang die Mezzosopranistin Lieder von Tschaikowskij und Rachmaninow. Beide haben zahlreiche Lieder komponiert, obwohl dieser Bereich ihres Schaffens hier so gut wie unbekannt geblieben ist.

Olga Privalova ist beim Singen offenbar immer in Bewegung, auch wenn sie Lieder interpretiert, und unterstreicht damit den Ausdruck ihres Vortrags. Die neue Stimme des Theaters klingt jung, frisch und klar, ihre Besitzerin setzt relativ viel Vibrato ein, artikuliert den Text deutlich und denkt offenbar große Bögen. Ihr Partner am überraschend dumpfen Flügel des Theaterfoyers ist Markus Lafleur, der ausgesprochen akkurat und meist ebenso dezent in die Tasten greift und so seine Partnerin absolut ins Zentrum rückt.

Heimat Brasilien

Nach der Pause geht es von Russland nach Brasilien, die Heimat von José Gallisa. Sein Bass ist dem Osnabrücker Publikum ja schon seit einigen Jahren vertraut, hier ertönt er, meist kraftvoll, manchmal zum Raunen gedämpft, in Liedern von, mit Ausnahme Heitor Villa-Lobos’, völlig unbekannten Komponisten: Hekel Tavares, Francisco Mignone, Marlos Nobre, Jayme Ovalle und Waldemar Henrique, alle lebten im 20. Jahrhundert.

Klangen die russischen Lieder meist nach Sehnsucht und Schwermut, so kommt nun mitunter tänzerischer Schwung und Humor dazu und fast immer flotte Rhythmen. Villa-Lobos’ „Estrella é lua nova“ ist dank der verschmitzt gesungenen Klangsilben „Óia ma kumbêbê, Óia ma kumbaribá“ ein großes Vergnügen, und überhaupt machen die lateinamerikanischen Lieder viel Spaß. José Gallisa begleitet sich als Zugabe bei einer Serenade selbst auf der Gitarre und widmet sie seiner Frau und seinen Kindern.