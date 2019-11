Obdachloser bei Brand in leer stehendem Haus in Osnabrück schwer verletzt CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Archiv/Christoph Assies

Osnabrück. In der Osnabrücker Neulandstraße ist ein Obdachloser am Montagabend bei einem Brand in einem eigentlich leer stehenden Haus schwer verletzt worden. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht.