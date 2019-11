Osnabrück. Was steckt hinter dem berühmten Lächeln der Mona Lisa? Das Geheimnis ergründen wollen Regisseurin Sigrid Graf und Schauspielerin Ellen Ute Schaeben am Freitag und Samstag im Piesberger Gesellschaftshaus. Dort führen sie Thomas Raus Komödie „Mona Lisa ohne Rahmen“ auf.

Mona Lisa auf dem Roller. Mona Lisa im Straßencafé. Mona Lisa am Handy. Das alles ist nicht sehr Mona Lisa-like. Aber genau darum geht es in dem Stück von Thomas Rau. Darin wird die Frau mit dem geheimnisvollsten Lächeln des Kunst-Universums zur echten Frau, die es leid ist, angestarrt zu werden und jeden Betrachter anzulächeln. Also sprengt sie den Rahmen und fällt aus der Rolle. Sie flieht aus ihrem Gefängnis und macht sich auf in die wirkliche Welt.

Dort entpuppt sich die sonst so mysteriöse und schweigsame junge Dame als Plaudertasche. „Sie ist ja Italienerin“, sagt Sigrid Graf augenzwinkernd. Also spricht die Mona Lisa über die Belastung während ihrer Arbeitszeit im Louvre, über die Veränderungen im Museum im Laufe der Jahre und das immer mehr Menschen kommen, um sie zu sehen. Bevor es ihr aber zu viel wird, flüchtet die Mona Lisa aus ihrem Gefängnis.



Sigrid Graf sagt, sie habe sich gleichermaßen darüber gewundert und gefreut, dass der Text von Thomas Rau eine junge Sprache besitze. Der äußere Anlass, das Stück zu spielen, sei das 500. Todesjahr von Leonardo da Vinci, der das Bildnis der jungen Florentinerin Lisa del Giocondo in der Zeit zwischen 1503 und 1506 gemalt haben soll.

"Eine Ikone"

„Die Mona Lisa ist eine Ikone, die in dem Bewusstsein der Menschen verankert ist“, sagt Sigrid Graf. Daher sei die Rolle eine Herausforderung, so Ellen Ute Schaeben. Die äußere Ähnlichkeit sei zwar nicht unbedingt gegeben, dafür teile sie eine andere Eigenschaft mit der Mona Lisa: „Ich rede auch sehr viel.“

Ähnlich geheimnisvoll wie das Lächeln der Mona Lisa geben sich auch Sigrid Graf und Ellen Ute Schaeben, wenn sie über den Inhalt oder den Verlauf der Komödie sprechen sollen. Sie verraten nur, dass die Titelfigur am Ende des eineinhalb Stunden dauernden Stücks einen Rat für die Zuschauer parat hat, wie sie ihr Leben nehmen sollen. Vielleicht, so merkt die Musical-Darstellerin Ellen Ute Schaeben an, werde auch gesungen. Aber dann hüllt sich die sonst so redselige Frau wieder in Schweigen.

„Mona Lisa ohne Rahmen“ feiert am Freitag, 22. November um 20 Uhr im Piesberger Gesellschaftshaus Premiere. Weitere Aufführungen finden dort am 23. November sowie am 24. und 25. Januar um je 20 Uhr statt.