Osnabrück . Dass die öffentliche Rede eine Kunstform ist, bewies der Kölner Schriftsteller Navid Kermani am Sonntag auf der Theaterbühne als Gast der gut besuchten "Literaturspot"-Veranstaltung von Theater am Domhof und Dombuchhandlung.

Der Auftakt entspricht genau Navid Kermanis Anspruch an eine gute Rede: möglichst unerwartet. Denn statt des Kölner Schriftstellers betritt Schauspielerin Cornelia Kempers die Theaterbühne und stellt sich ans Rednerpult. Von dort trägt sie Kermanis Trauerrede auf den 2016 verstorbenen Rupert Neudeck vor, dem Mitbegründer der Hilfsorganisation Cap Anamur. Erst nach Kempers´ Vortrag erscheint Navid Kermani mit Moderator Jens Peters und nimmt seinen Platz auf der Bühne ein.

Im Rahmen der "Literaturspot"-Reihe (Veranstalter: Theater am Domhof und Dombuchhandlung) war am Sonntag der mehrfach ausgezeichnete Schriftsteller, Orientalist und brillante Redner Gast im gut besuchten Theater am Domhof, wo er Kostproben gab aus seiner neu erschienenen Reden-Sammlung "Morgen ist da".

Dass Reden einen unerwarteten Einstieg haben sollten und dass man den Ort der Rede ernst nehmen müsse, erläuterte Kermani im Gespräch mit Jens Peters. Damit erklärte er auch den Auftakt mit Schauspielerin Cornelia Kempers als einen dem Ort gemäßen "theatralischen Akt".

Wie einprägsam ein unerwarteter Reden-Einstieg sein kann, demonstrierte Navid Kermani wiederum mit dem Vortrag seiner Ansprache von 2013 an die Hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft in Weimar: In der schlug er den Bogen vom Atmen über Goethes Beschäftigung mit Koran und arabischer Mystik hin zur damaligen Neugier auf andere Kulturen.

Zudem verwies Kermani auf die heute kaum präsente Offenheit, Freizügigkeit und Rationalität des mittelalterlichen Islams und hob den ägyptischen Staatsmann Gamal Abdel Nasser als begandeten Redner hervor, der das Hocharabische mit Alltagsdialekten meisterlich zu verbinden verstand. Gleichwohl warnte Kermani im Hinblick auf die deutschen Geschichte vor der gefährlichen Faszination für Redner, die die Massen anziehen.

Natürlich las Navid Kermani auch Auszüge aus seiner viel beachteten Bundestagsrede anlässlich des 65. Geburtstag des Grundgesetzes, die er trotz seiner Kritik an der "Verstümmelung" von Artikel 16 ("Politisch Verfolgte genießen Asylrecht") zugunsten der Drittstaaten-Regelungen mit einem versöhnlichen "Danke, Deutschland" enden ließ. Als letzten Text las Navid Kermani seine Trauerrede auf den 2016 verstorbenen Kölner Buchhändler Ömer Özerturgut - und plötzlich war der Sinn des Titels von Kermanis Reden-Sammlung klar. Der ist nämlich eine Hommage an jenen Satz, mit dem "Herr Ömer" 28 Jahre lang Kermanis Buchbestellungen zu bestätigen pflegte: "Morgen ist da."

Navid Kermani. "Morgen ist da." Reden. München: Verlag C. H. Beck, 2019. 368 Seiten. 26 Euro.

ISBN 978-3-406-73942-2.