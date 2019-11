Osnabrück. 23 Jahre lang war der "Lebensraum Stadt" ein fester Bestandteil der Dauerausstellung im Museum am Schölerberg. Jetzt muss er weichen, um Platz für das neue Museumskonzept zu schaffen. Wer noch einmal einen Blick auf die Kulisse werfen möchte, hat dazu jedoch noch Gelegenheit.

