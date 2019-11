Osnabrück. Die Kinder der Osnabrücker Grundschule Hellern haben in den letzten Tagen fleißig Weihnachtspäckchen gepackt. Am Montag wurden diese abgeholt und auf den Weg nach Osteuropa gebracht. Dahinter steckt die bundesweite Aktion "Weihnachtspäckchenkonvoi" der Round-Table-Clubs.

"Rund 240 Pakete hat die Schülerschaft zusammengestellt", berichtete Silvia Bielefeld, die Rektorin der Grundschule. Die Kinder hätten voller Begeisterung Kuscheltiere, Spiele und Bastelmaterialien mitgebracht und diese mit Schere, Klebeband und Geschenkpapier in Weihnachtspäckchen verpackt. In den vergangenen Wochen sei das Thema "Teilen" im Religionsunterricht besprochen worden. So habe die Aktion gut in den Unterricht integriert werden können.

Nicht nur bei den Schülern stieß die Aktion auf großen Zuspruch, auch ihre Eltern beteiligten sich gerne. Viele Kinder hätten nicht nur Spielsachen für die Päckchen mitgebracht, sondern zusätzlich auch Hygieneartikel beigesteuert, die für manche osteuropäische Familien ebenfalls eine Mangelware sind. Es sei sichergestellt worden, dass sich alle Schüler beteiligen konnten, betonte die Rektorin, unabhängig von der eigenen finanziellen Situation.

Schon in vergangenen Jahren hatten die Schüler der Grundschule Hellern in der Weihnachtszeit Spenden gesammelt und Gutes getan. Mit ähnlichen Sammelaktionen, darunter "Weihnachten im Schuhkarton", wurden bereits vor rund fünf Jahren Päckchen aus Hellern nach Südamerika geschickt.

Kinder helfen Kindern

Der Round Table sorgt nun dafür, dass die Geschenke in der Vorweihnachtszeit nach Rumänien, Bulgarien, Moldawien und die Ukraine gebracht werden, um in entlegenen Gegenden dieser Länder bedürftigen Kindern zum Fest eine Freude zu machen. Daran beteiligt sind auch die Round-Table-Ableger "Old Tablers", "Ladies' Circle" und "Tangent Club". Weitere Informationen zur Aktion Weihnachtspäckchenkonvoi gibt es im Internet auf https://weihnachtspaeckchenkonvoi.de.