Osnabrück. Das Kinderhospital Osnabrück am Schölerberg hat nach eigenen Angaben jetzt einen weiteren Time-Out-Raum eingerichtet, in dem erkrankte Kinder beispielsweise Wutattacken ausleben können. Maßgeblich dafür war eine Spende über 100.000 Euro.

Mitfinanziert wurde das Projekt laut Mitteilung von der Karl-Heinz-Kummerer-Stiftung. Die Spendensumme wurde neben dem Time-Out-Raum außerdem für eine Spielplatzerweiterung verwendet, heißt es.

Der zweite Time-Out Raum sei wegen der Zunahme erkrankter Kinder und Jugendlicher mit Tendenz zur Selbst- oder Fremdgefährdung notwendig geworden, wird Verwaltungsdirektor Wilfried Siemering in der Mitteilung zitiert: „Solche Patienten können hier sogenannte Impulsdurchbrüche wie zum Beispiel Wutattacken ausleben, ohne größeren Schaden anzurichten. Vor allem nicht an sich selbst.“ Die Räume seien in der Kinder- und Jugendpsychiatrie wichtige Rückzugsorte für die Patienten. Das Kinderhospital habe oft zeitgleich mehre Kinder oder Jugendliche, die die Ruhe des Raums benötigten, um akute emotionale Krisen zu bewältigen.



Der neue Raum auf der Station 2 solle vor allem für jüngere Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren eingesetzt werden, während der bisherige für Jugendliche zur Verfügung stehe. Bisher hätten die kleineren Kinder weite Wege zum Time-Out-Raum zurücklegen müssen. Das sei nun vorbei, der Raum sei direkt an die Kinderstation angebunden. Siemering dankte der Karl-Heinz-Kummerer-Stiftung für die Unterstützung. Das Geld sei hier und beim Spielplatz sehr gut angelegt.

„Wir freuen uns, wichtige Projekte des Kinderhospitals unterstützen zu können“, lässt sich Stiftungskurator Wolfgang Schenk zitieren. „Außerordentliche Stiftungserträge sollen zu sofortiger Hilfe beitragen“. Zudem passe die Investition gut zum 40-jährigen Bestehen der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Karl-Heinz-Kummerer-Stiftung wurde 2001 gegründet mit dem Ziel, Vorhaben zu fördern, die nicht durch öffentliche Mittel oder aus Pflegesätzen finanzierbar sind.