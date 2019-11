Osnabrück. Mit flotten Sprüchen amüsierte Helmut Schleich sein Publikum in der Lagerhalle, stieß allerdings nicht mit allen Themen auf allgemeine Gegenliebe.

Ein Kabarettist, der 2019 Franz Josef Strauß imitiert und in dieser Rolle über Angela Merkel, Markus Söder und Konsorten herzieht – das kann wirklich nur ein Bayer sein. Die Nummer kommt ziemlich spät in Helmut Schleichs Programm, doch über seine Herkunft kann auch vorher kein Zweifel bestehen. „Kauf, du Sau!“, der Titel des Programms, spielt zwar inhaltlich keine Rolle, gibt aber die Richtung vor für eine derbe oder, nach seinen eigenen Worten, krachlederne Ausdrucksweise. Die ist unbestreitbar komisch, erst recht vorgetragen in gemäßigtem Dialekt.

Zunächst geht es gegen die Autonarren. Da fragt er sich, ob man unbedingt einen zwei Tonnen schweren SUV bewegen müsste, um 50 oder auch 100 Kilo Mensch zu Dallmayr in der Innenstadt zu bewegen und sich anschließend zu beschweren, man habe keinen Parkplatz gefunden oder im Stau gestanden: „Du bist der Stau!“

Gleich darauf allerdings setzt er an zu einer eher zweifelhaften Attacke gegen „Fridays for Future“: Wenn er den jungen Aktivisten unterstellt, sie wollten nach der Demo mal eben mit dem Flieger zur Party nach Malle, ist das eher billig, zumindest nicht unbedingt höchste kabarettistische Kunst. Ebenso der haarsträubende Vergleich, CO 2 sei sogar im Bier, mit jeder geöffneten Flasche schädige man also auch das Klima. Das Publikum reagiert an dieser Stelle denn auch kaum mit Beifall.

Helmut Schleichs flotte Sprüche sind ansonsten zumeist originell und amüsant, doch dies ist nicht die einzige Stelle, an der man sich wundern kann über die Positionen, anhand derer Helmut Schleich sein Programm aufzieht. Was, bitte schön hat er gegen höfliche Umgangsformen? Ist es wirklich so furchtbar, wenn jemand ein „Dankeschön“ mit „gerne“ statt mit „bitte“ quittiert? Diesem Thema widmet er sich dennoch in epischer Breite und in wahren Tiraden. Später bestreitet er, Stichwort Gendersternchen, dass man die Welt verändern könne, indem man die Sprache ändere. Ist es da nicht ein Widerspruch, wenn er sich nur wenig später über die verlotterte Ausdrucksweise der jüngeren Generation mokiert und in diesem Kontext die alte Weisheit zitiert, die Sprache sei das Fenster zur Seele?

Auch mit seiner ziemlich ausführlichen EU-Kritik erntet er ebenfalls vergleichsweise wenig Applaus, vermutlich, weil er sie an weitgehend unbekannten Politikern fest macht. Dann doch lieber echt bayrische Sprüche über echt bayrische Typen, auch wenn er unseren Bundesverkehrsminister,„den Scheuer Andi“ offenbar eher für einen Dummschwätzer hält: „Wenn der mal stirbt, dann musst du sein Maul noch extra totschlagen.“