Osnabrück. Glühwein, Bratwurst und Handgemachtes: Das gibt es auf zahlreichen Weihnachtsmärkten, die in diesem Jahr rund um Osnabrück stattfinden. Hier finden Sie eine Liste mit den Terminen.

Bad Iburg

Iburger Advent: Am Freitag, 29. November, beginnt um 19 Uhr der Iburger Advent am Schloss Iburg. Samstag, 30. November, von 14 bis 22.30 Uhr und Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 19 Uhr verkaufen rund 100 Hobbykünstler und Handwerker im und rund um das Schloss ihre Werke. Mittelalterliche Handwerker, Musikanten und Gaukler entführen die Besucher in alte Zeiten. Neben "Melodien zur Adventszeit" gibt es auch ein gastronomisches Angebot und Unterhaltung für Kinder.

Der kleine Weihnachtsmarkt: Der kleine Weihnachtsmarkt findet auf dem Hanseplatz in Bad Iburg statt. Er beginnt am Sonntag, 1. Dezember, und geht bis Sonntag, 22. Dezember. Die Öffnungszeiten: samstags und sonntags ab 15 Uhr, werktags ab 16 Uhr.

Bad Laer

Sterntaler-Markt: Der Sterntaler-Markt findet am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, auf dem Thieplatz statt. Samstagabend findet gegen 20 Uhr das Brillantfeuerwerk statt. Los geht es am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.

Treffpunkt Advent: Während der Adventszeit gibt es beim Treffpunkt Advent auf dem Paulbrink vom 29. November bis zum 22. Dezember jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 17 bis 21 Uhr Leckereien, Glühwein, Märchenerzähler und musikalische Unterhaltung. Im Ratskeller kann beim "Treffpunkt Advent goes Ratskeller" nach 21 Uhr noch ein Absacker getrunken werden.

Bad Rothenfelde

Nikolaus- und Weihnachtsmarkt: Von Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, findet am Alten Gradierwerk und im Konzertgarten der Nikolaus- und Weihnachtsmarkt statt. Die Öffnungszeiten: Freitag von 16 bis 22 Uhr, Samstag von 13 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Belm

Weihnachtsmarkt: Der Weihnachtsmarkt Am Tie findet am Samstag, 30. November, und am Sonntag, 1. Dezember, statt. Am Samstag geht es um 16 Uhr los, am Sonntag bereits um 14 Uhr.

Bissendorf

Weihnachtsmarkt Holte: Beim Weihnachtsmarkt an der Holter Burg in Holte verkaufen die Dorfbewohner am Samstag, 14. Dezember, und am Sonntag, 15. November, selbstgefertigte Waren und Delikatessen. Sonntagnachmittag wird der Nikolaus erwartet. Ein Bus-Shuttle fährt von der Haltestelle vor dem Rasenmähercenter Janzen in Bissendorf alle Haltestellen in Richtung Holte an und auch wieder zurück (Samstag ab 13.30 Uhr, Sonntag ab 10.30 Uhr). Die Öffnungszeiten: Samstag von 14 bis 23 Uhr, Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.

Dissen

Zuckerbäckermarkt: Von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, findet in Dissen der traditionelle Zuckerbäckermarkt auf dem Karlsplatz statt. Los geht es am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 12.30 Uhr (bis 18 Uhr). Es gibt vor allem Handgemachtes. Weitere Informationen gibt es hier.

Georgsmarienhütte

Weihnachtsmarkt Alt-Georgsmarienhütte: Von Freitag, 20. Dezember, bis Sonntag, 22. Dezember, findet der Weihnachtsmarkt Alt-GMHütte am Kasinopark von 16 bis 21 Uhr statt.

Weihnachtsmarkt Harderberg: Der Weihnachtsmarkt am Harderberg findet am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Dezember am Festplatz neben der Heideschänke in Georgsmarienhütte statt. Öffnungszeiten: 15 bis 20 Uhr.

Weihnachtsmarkt Holzhausen: Das kleine Budendorf an der Pfarrkirche St. Antonius öffnet in diesem Jahr am Samstag, 7. Dezember und am Sonntag, 8. Dezember. Es gibt Geschenkartikel und kulinarische Spezialitäten sowie Mitmachaktionen für Kinder.

Weihnachtsmarkt Kloster Oesede: Der Kloster Oeseder Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 30. November, und am Sonntag 1. Dezember, rund um die Johanneskirche statt. Samstag geht es ab 17 Uhr los, Sonntag ab 14 Uhr. Hier finden Sie das Programm.

Weihnachtsmarkt Oesede: Von Donnerstag, 5. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt in Oesede auf dem Roten Platz rund um die Eisbahn "GMHütte on Ice" von 16 bis 20 Uhr.

Glandorf

Weihnachtsmarkt an der Windmühle: Dieses Jahr findet der Weihnachtsmarkt am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Dezember, von 14 bis 18 Uhr statt.

Hagen

Nussknackermarkt: Der Nussknackermarkt auf dem Rathausvorplatz und vor der Ehemaligen Kirche findet von Donnerstag, 28. November, bis Sonntag, 1. Dezember, statt. Während der Öffnungszeiten gibt es in der Ehemaligen Kirche eine weihnachtliche Ausstellung. Geöffnet hat der Markt Donnerstag von 18 bis 21 Uhr, Freitag von 16 bis 21 Uhr, Samstag von 13 bis 21 Uhr und Sonntag von 13 bis 19 Uhr.

Halle (Westfalen)

Nikolausmarkt: Der Nikolausmarkt rund um die Johanniskirche in Halle empfängt von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, mit gemütlichen Holzhütten und einem Rahmenprogramm die Besucher.

Hasbergen

Weihnachtsmarkt: Der Weihnachtsmarkt mit einem Lichterbaum, Pagoden-Zelten und verschiedenen Programmpunkten findet in der Zeit von Freitag, 13. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember, auf dem Tomblaineplatz statt. Los geht es am Freitag um 15 Uhr, am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. An allen Tagen gibt es einen Shuttlebus zum Weihnachtsdorf. Hier gibt es das Programm.

Hilter

Borgloher Budenzauber: Der Borgloher Adventsmarkt findet am Samstag, 30. November, und am Sonntag, 1. Dezember auf dem Platz hinter der Kirche statt. Der Markt geht am Samstag von 18.30 bis 22.30 Uhr und am Sonntag von 15.30 bis 18.30 Uhr.



Weihnachtsmarkt Hilter: Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 14. Dezember, und am Sonntag, 15. Dezember, auf dem Kirchplatz der Johannes-der-Täufer-Kirche statt. Die Öffnungszeiten: Samstag von 15 bis 22 Uhr, Sonntag von 15 bis 20 Uhr.

Lengerich

Krippenmarkt: Der Krippenmarkt mit Holzhütten und Marktständen findet von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, in der Lengericher Innenstadt statt. Die Öffnungszeiten: Freitag von 14 bis 21 Uhr, Samstag von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Zum Markt gehört auch die Krippenausstellung, die mit rund 60 Krippen eine der größten der Region ist.

Lotte

Weihnachtsmarkt Alt-Lotte: Der Weihnachtsmarkt in Alt-Lotte findet am Samstag, 14. Dezember, um 14 Uhr rund ums und im Haus Hehwerth statt.

Weihnachtsmarkt Wersen: Auf dem Rathausplatz findet der Wersener Weihnachtsmarkt von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember statt. An beiden Tagen kommt der Nikolaus. Die Öffnungszeiten: Freitag von 18 bis 21 Uhr, Samstag von 15 bis 22 Uhr und Sonntag ab 14.30 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.

Wallenhorst

Weihnachtsmarkt Wallenhorst: Auf dem Platz vor der Alexanderkirche lädt am Samstag, 30. November, und am Sonntag, 1. Dezember, ein vorweihnachtliches Budendorf mit mehr als 30 Ausstellern zum verweilen ein. Die Öffnungszeiten: Samstag von 14.50 Uhr bis 21 Uhr, Sonntag von 14 bis 20 Uhr.

Weihnachtsmarkt Rulle: In Haus und Hof des Ruller Hauses findet am Freitag, 20. Dezember, und am Samstag, 21. Dezember, der Weihnachtsmarkt mit Livemusik und Weihnachtssingen statt. Es gibt einen Basar, Glühwein, Punsch und Gegrilltes. Die Öffnungszeiten: Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 15 bis 22 Uhr.

Tecklenburg

Nikolausmarkt: In der Tecklenburger Altstadt und auf dem Burggelände findet von Donnerstag, 5. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, der Nikolausmarkt statt. Am Donnerstag geht es um 18 Uhr los mit einer Happy Hour der Getränke- und Verpflegungsstände. Der Einzelhandel verlängert seine Öffnungszeiten parallel dazu bis 21 Uhr. Freitag hat der Markt von 13 bis 21 Uhr, Samstag von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Versmold

Weihnachtsmarkt mit Herz: Der Versmolder Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr erstmals unter dem Namen "Weihnachtsmarkt mit Herz" statt. Er beginnt am Freitag, 13. Dezember, um 15 Uhr, und geht bis Sonntag, 15. Dezember. Am Sonntag ist zudem verkaufsoffen.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ihr Weihnachtsmarkt fehlt noch in dieser Liste? Dann schicken Sie eine E-Mail mit allen relevanten Daten an diese Adresse.