Lena Röckner, Bianca Sanchez-Leitao und Sebastian Scholtissek zeigen Katrin Meier von der Firma Ikea (von links) was von ihren Spendengeldern angeschafft werden soll. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Das Osnabrücker Ikea-Einrichtungshaus hat den im Oktober eröffneten Info-Point „einBlick“ der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO) mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro unterstützt. Der Info-Point in den ehemaligen Räumen des HHO-Präsentladens am Domhof bietet Interessierten eine Vielzahl an Informationen rund um das Thema Inklusion.