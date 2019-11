Osnabrück. „Ihren Fahrschein, bitte!“ Am Mittwoch fanden am Neumarkt in Osnabrück ganztägige Fahrscheinkontrollen statt. 21 Personen konnten keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Und wurden entsprechend zur Kasse gebeten: Für erwischte Schwarzfahrer gilt ein „erhöhtes Beförderungsentgeld“ von derzeit 60 Euro.

