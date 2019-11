Vor allem der Toten des 2. Weltkriegs wird am Volkstrauertag gedacht. Foto: Patrick Pleul/dpa

Osnabrück. Am Sonntag wird wieder der Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft gedacht. In Deutschland gibt es das staatliche Gedenken in dieser Form seit 1952. Wo finden am 17. November in Osnabrück und Umgebung Veranstaltungen zum Volkstrauertag statt?