Mit einem Laternenumzug macht die Bürgerinitiative gegen die geplante 380-kV-Trasse mobil. Foto: dpa/Arno Burgi

Osnabrück/Bissendorf. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne... Eigentlich sind die – je nach Konfession – St.-Martins-Umzüge oder das Martini-Singen eher unpolitische Bräuche. "Laterne gehen" in der dunklen Jahreszeit eben. Nicht am Samstag in Bissendorf: Die Bürgerinitiative "Keine 380-kV-Freileitung Darum-Lüstringen" lädt zum Laternenumzug, um ihre Kritik an der Trasse ins rechte Licht zu rücken.