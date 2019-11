Osnabrück. Der Osnabrücker Bürgerverein Neustadt befindet sich in der wohl schwersten Krise seiner mehr als 100-jährigen Geschichte: Nachdem sich bei der Jahreshauptversammlung jetzt kein Kandidat für das Amt des ersten Vorsitzenden finden ließ, steht der Verein ohne Vorstand da. Der bisherige Vorsitzende Wolfgang Schaper erklärte zudem seinen Austritt.

Bereits vor einiger Zeit war schon die bisherige zweite Vorsitzende Ilka Barth von ihrem Amt zurückgetreten. Nun stellte sich auch der erste Vorsitzende Wolfgang Schaper in der Gaststätte "Projekt 36" nicht zur Wiederwahl. „Alles hat ein Ende“, erklärte er seinen Rückzug aus der Vereinsführung, an deren Spitze der zwölf Jahre gestanden hatte. Er wolle das Amt gerne an die nächste Generation weitergeben.

Die aber hat offenbar kein Interesse – und nicht nur sie. Nur wenige der gut 60 Vereinsmitglieder waren nun erschienen, um über den turnusmäßig neu zu wählenden Vorstand abzustimmen. Die ersten beiden Posten, der eines Kassieres und der einer Schriftführerin, wurden noch schnell besetzt: Thomas Eichner und Sandra Averwetter kandidierten erneut und wurden in ihren Ämtern bestätigt. Dann aber begann das Drama. Schaper erklärte nicht nur, dass er nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung steht, sondern gab außerdem bekannt, zum Jahresende aus dem Verein auszutreten. Auch Ilka Barth verlässt den Bürgerverein.

Austritt aus juristischen Gründen

Dies alles geschehe nicht im Bösen, versicherte Schaper. Vielmehr wolle er mit seinem Schritt den Weg für einen vom Amtsgericht eingesetzten Notvorstand freimachen. In § 26 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist geregelt, dass jeder eingetragene Verein einen Vorstand haben muss. Alles weitere regelt die jeweilige Satzung. Beim Bürgerverein Neustadt ist hierzu festgelegt, dass der Vorstand aus dem ersten Vorsitzenden, dem zweiten Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Kassenwart besteht. Doppelfunktionen sind ausgeschlossen. Weiter heißt es dort: „Der Vorstand wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren bestellt. Er bleibt bis zur satzungsgemäßen Bestellung des nächsten Vorstandes im Amt.“ Genau das will Schaper vermeiden. Mit seinem Austritt löst er die folgende Klausel aus: „Das Amt eines Mitglieds des Vorstandes endet mit seinem Ausscheiden aus dem Verein.“

So hat der Bürgerverein Neustadt derzeit keinen vertretungsberechtigten Vorstand mehr. „Ich werde diesen Umstand schnellstmöglich dem Amtsgericht mitteilen und um die Einsetzung eines Notvorstands bitten“, erklärte Schaper. Ein solcher Notvorstand kann praktisch jeder werden, das Gericht ist in dieser Entscheidung vollkommen frei. Schaper, von Beruf Rechtsanwalt und Notar, ließ aber durchblicken, dass er seine Kontakte zum Wohle des Vereins nutzen wird. Auch ein Notvorstand kann aber nicht ewig im Amt bleiben, sondern muss möglichst zügig einen regulären Vorstand wählen lassen. Würde sich herausstellen, dass dies in absehbarer Zeit nicht möglich ist, müsste die Abwicklung eingeleitet werden – also die Auflösung des traditionsreichen Bürgervereins.

Kritik an Unibail-Rodamco-Westfield

Dabei hat dieser durchaus wichtige Themen, für die er sich einsetzt, gibt es in der Neustadt doch so manche Baustelle – im übertragenen, aber auch im eigentlichen Sinn. So stand auf der Jahreshauptversammlung jetzt einmal mehr der Neumarkt im Mittelpunkt. „Wir als Bürger haben das Gefühl, das sich dort außer den Baumaßnahmen an der Johannisstraße nichts tut“, fasste Schaper die Situation zusammen. Die Busse seien zwar auf ihre frühere Route zurückgekehrt, was allgemein begrüßt wurde, ansonsten herrsche jedoch Stillstand. Als Ursache hat der Verein den Eigentümer des bisher für das geplante Einkaufscenter vorgesehenen Fläche ausgemacht, also den französischen Konzern Unibail-Rodamco-Westfield. Erfreut zeigten sich die Vereinsmitglieder indessen über das in dieser Woche bekannt gewordene Gerichtsurteil, wonach die vom Rat beschlossene Sperrung des Neumarktes für den Autoverkehr unwirksam ist.

Gute Finanzlage

Positiv entwickelt hat sich die Finanzsituation des nun führungslosen Vereins – und zwar so positiv, dass dessen Vermögen in den vergangenen Jahren abgeschmolzen werden musste. Geld in die Kasse gespült hatte vor allem der Erlös einer 2006 erschienenen Jubiläumsfestschrift zum 100-jährigen Bestehen. Um die Vorgaben des Finanzamts für einen gemeinnützigen Verein zu erfüllen, seien inzwischen beispielsweise der Peter-Jeda-Fonds und die Aktion "Herzenswünsche" der Malteser finanziell unterstützt worden. Außerdem wurde eine Patenschaft für die Polarfüchsin "Lisa" im Osnabrücker Zoo übernommen.