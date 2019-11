Osnabrück. Der Cartoonist und Komiker Ralph Ruthe zeigt am Donnerstag, 21. November 2019, in der Osnabrück-Halle neue Videos. Der gebürtige Bielefelder hat außerdem zwei Dinge: Nach seinem Auftritt noch Zeit für seine Fans – und eine klare Haltung. Wir verlosen Tickets.

Als „Witzbildzeichner“ bezeichnet sich Ralph Ruthe selbstironisch, wenn er sich irgendwo in der Öffentlichkeit vorstellt. Er hat ebenso für das MAD-Magazin gezeichnet wie für „Käpt’n Blaubär“ und die „Neue Westfälische Zeitung“ aus Bielefeld. Der Ostwestfale ist also vielseitig. Nur in einer Sache ist er eindeutig: Wenn es um den Kampf gegen rechte Parteien und Gesinnungen geht.

Und natürlich nimmt Ruthe rechte Dumpfbacken nicht von seinem Spott aus. Größtenteils sind seine Cartoons aber unpolitisch. Seine Shows speist sich aus den die Elementen Comedy, Animationsfilm, Lesung und Musik. Seine Show ist nicht zu Ende, wenn er von der Bühne tritt. Dann setzt er sich ins Foyer und zeichnet geduldig für jeden Besucher, der möchte, einen Cartoon.

