Symbolfoto: imago-images/Stefan Boness/Ipon

Osnabrück. Der internationale Gedenktag „NEIN zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ am 25. November ist weltweit zum Symbol geworden, sich gegen Unrecht an Frauen und Mädchen zu wehren. Auch in Osnabrück finden dazu mehrere Veranstaltungen statt. Los geht es bereits am 23. November.