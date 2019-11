Osnabrück. Von Konkurrenz keine Spur: Eine Gitarristin und drei Gitarristen befeuerten sich im Lutherhaus gegenseitig und zeigten, was sie sechs Saiten (oder mehr) alles entlocken können.

Vier Gitarristen, vier verschiedene Spielarten: Der eine mag es klassisch, der andere orchestral, die eine zupft wunderschöne, romantische Töne, der andere lässt handfest folkloristische Stimmung aufkommen. Und wenn der eine neidisch auf das „wundervolle Instrument“ des anderen ist, dann benutzt man es halt gemeinsam. So geschehen im Lutherhaus: Anlässlich der International Guitar Night sitzen zwei Gitarristen und eine Gitarristin auf der Bühne und lauschen aufmerksam den melancholischen Tönen, die der russische Musiker Evgeni Finkelstein den sechs Saiten seiner Gitarre entlockt. Nach dem Stück fragt Gastgeber Peter Finger, ob er denn mal mit Finkelsteins „tollen Instrument“ spielen dürfe. Der zögert, doch dann entscheiden sich die beiden, vierhändig zu spielen. Was am Klavier eine gängige Spielart darstellt, ist mit der Gitarre eher ein Kunststück. Doch wenn zwei Virtuosen aufeinandertreffen, geht alles. Und plötzlich beherrscht Finger sogar „russische Noten“.

Recht lustig geht es geht es beim internationalen Treffen der Fingerpicker bisweilen zu. Eröffnet wird der Saitenreigen von Nora Buschmann, die ihre Gitarre virtuos beherrscht und ihre Stücke mit pfeilschnellen Tonkaskaden anreichert. Danach sagt sie einen Kollegen an: „Wir kennen uns bereits seit über 20 Jahren, jetzt teilen wir uns endlich mal die Bühne: Hier ist Quique Sinesi.“

Der Argentinier spielt Stücke, die ihre südamerikanischen Wurzeln nicht verbergen können. Dann greift er zur Charango, einer kleinen, in der Andenregion gespielten Gitarre, oder zu einem 10-saitigen Bruder. Er zupft und schlägt und klopft beherzt auf den Korpus seiner Instrumente, um den Rhythmus vorzugeben. Derweil erweist sich Peter Finger einmal mehr als Saitenvirtuose, der es sowohl balladesk als auch kompliziert-verspielt liebt. Mit Sinesi bringt er gemeinsam einen Tango. „Meine Eltern haben sich bei einem Tango kennen gelernt, daher hat der Tanz für mich eine besondere Bedeutung“, sagt er mit einem Schmunzeln auf den Lippen.

Die russische Seele bringt Evgeni Finkelstein schließlich ins Spiel, während er im Duo mit Buschmann einen beschwingten Walzer interpretiert. Dem Song „Autumn Leaves“ nach einem Gedicht des französischen Autoren Jacques Prévert verpassen alle vier Gitarristen als Zugabe mächtig Schwung. Da wird im Sinti-Jazz-Stil geschruppt und jeder zeigt noch einmal, was er kann. Großartig.