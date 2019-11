Shuttlebus Hubi macht Probefahrten in Osnabrück CC-Editor öffnen

Ein Shuttlebus, der künftig auch autonom fahren soll: Hubi absolviert bald Testfahrten im öffentlichen Verkehr auf der Sedanstraße. Grafik: NOZ

Osnabrück. Von der Haustür zum Bus soll der Shuttlebus Hubi bald eine bequeme Beförderung bieten. Irgendwann sogar autonom; vorerst ist ein Begleiter an Bord. Wie das Fahrzeug auf die ersten Testfahrten in Osnabrück vorbereitet wird und wo die Stadtwerke den Minibus künftig einsetzen wollen, darum geht es heute in unserem Podcast "Immer der Hase nach".