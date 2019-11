Osnabrück. Bis zum 23. Dezember zeigt die skulptur-galerie am Rißmüllerplatz dreidimensionale Kunstwerke von 14 Künstlern, die den aktuellen Status Quo der regionalen Skulptur-Szene beleuchten.

Das ist kein Stuhl: Anstelle einer Sitzfläche befindet sich ein weißer Kasten auf dem schwarzen Stuhlunterteil. In der Mitte ist dieser Kasten aufgeschnitten, sodass er leicht geöffnet ist und einen neugierigen Blick ins Innere provoziert. David Möller ist es, der mit seinem Objekt Sehgewohnheiten aufbricht und die Frage nach dem Sinn und Nutzen von Gegenständen aufwirft. Ein anderes Objekt von ihm, das jetzt in der skulptur-galerie zu sehen ist, könnte tatsächlich zum sitzen verführen – obwohl die Konstruktion ungewöhnlich ist und eine Öffnung zu der Annahme verleitet, dass dieses Ding aus Holz falsch herum aufgestellt wurde.

„3dimensional“ nennt sich die von der Herrenteichslaischaft geförderte Ausstellung, die in der skulptur-galerie eröffnet wird. Wie schon in den vergangenen zwei Jahren hat Kuratorin Dagmar von Kathen eine Jury eingeladen zu entscheiden, welche Künstler aus der Region es wert sind, sich an dieser Gruppenausstellung zu beteiligen. Die Schau soll den aktuellen Status Quo der regionalen Skulpturen-Szene dokumentieren.

Aus 21 Bewerbungen wurde beispielsweise Nicole Widner aus Melle auserkoren, ganz frische Zucker-Objekte zu präsentieren. Die Kunststudentin hat mit ihren Arbeiten, die mit verschiedenen Aggregatzustände des Materials Zucker spielen, bereits beim diesjährigen Piepenbrock Kunstförderpreis für Aufsehen gesorgt. In ihren aktuellen Arbeiten verbindet sie den aufgekochten Zucker nicht mit Lebensmitteln, sondern mit pflanzlichen Materialien und tierischen Überresten, die sie auf spektakuläre Art konserviert.

Drei Porzellanplatten positioniert derweil die ursprünglich aus Spanien stammende Künstlerin Nadia Pereira Benavente auf schwarzen Postamenten. „Platzhalter“ nennt sie die Installation, die die Abwesenheit des Menschen archiviert, obwohl dieser präsent ist: Die Abdrücke eines Körpers im Porzellan rufen die die Illusion von persönlicher Gegenwart hervor.

Eine Torte aus Beton, auf der ein Graffiti behauptet, dass man es nicht mit Street Art zu tun hat, klassische Bildhauerei mit verblüffenden Verletzungen, Waben an der Wand, die durch Farbgebung und Positionierung des Betrachters vielfache ästhetische Variationen ermöglichen und fantastische Lichtskulpturen, die die Grenze zwischen Kunstwerk und Interieur-Objekt aufheben, machen die Übersichtsausstellung zu einem abwechslungsreichen Vergnügen. Dazu tragen nicht zuletzt die verwirrenden Objekte von Monke Herbert Rauer bei. Den Fragen aufwerfenden Mops aus Beton direkt neben der Eingangstür kann der Besucher gar nicht übersehen.

„skulptur-galerie“ (Bierstr. 2): „3dimensional“. Skulpturen, Plastiken und Objekte von Peter Bannas, Azim F. Becker, Inge Buschmann, Eva Dankenbring, Caro Enax, Frank Gillich, Christoph Hafkemeyer, Monika Herbst, Karin MacKay, David Möller, Nadia Pereira Benavente, Monke Herbert Rauer, Christine Wamhof und Nicole Widner. Freitag, 15. November (Eröffnung um 19 Uhr) bis 23. Dezember. Mo., Mi., Do. und Fr. 11-19 Uhr, Sa. und So. 11-16 Uhr.