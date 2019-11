Osnabrück. Die Polizei ist am Mittwochabend mit einem Großaufgebot zum Klinikum Osnabrück ausgerückt. Nach Informationen unserer Redaktion soll der Einsatz mit einer Gewalttat in Bad Laer in Zusammenhang stehen.

Die Polizei hüllt sich in Schweigen, und die für die Pressearbeit zuständige Staatsanwaltschaft Osnabrück ist den gesamten Donnerstag nicht für eine Stellungnahmen zu erreichen. Die Polizei Osnabrück bestätigte lediglich auf Nachfrage: Ja, am Mittwochabend gab es einen großen Einsatz der Polizei an dem Krankenhaus. Kräfte aus Osnabrück wurden am Klinikum zusammenzogen, heißt es.

Verbindung zur Messerstecherei in Bad Laer?

Nach Informationen unserer Redaktion soll der Einsatz am Klinikum mit der beinahe tödlichen Messerstecherei in Bad Laer am vergangenen Samstag zu tun haben. Ein Sprecher der Polizei äußerte sich dazu auf Nachfrage nicht. So bleibt unklar, warum die Polizei mit so vielen Streifenwagen zum Krankenhaus angerückt war.

Zwei Männer niedergestochen

Am Samstag waren rund 200 Personen zum Motorradtreff Müschen in Bad Laer zu einer Party gekommen. Gegen 22.35 Uhr wurden zwei Männer niedergestochen. Zeitweise schwebten sie in Lebensgefahr. Weitere Informationen sind von Polizei und Staatsanwaltschaft "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht zu erhalten. So ist unbekannt, ob es Verdächtige gibt und was der Hintergrund der Auseinandersetzung gewesen sein könnte.