Osnabrück. Ist ein Flüchtling, der kriminellen Schleusern bei einer tödlichen Überfahrt über das Mittelmeer hilft, selbst ein Krimineller? Mit dieser Frage hat sich heute der Bundesgerichtshof beschäftigt – und ein Urteil des Landgerichts Osnabrück bestätigt.

Velit omnis dolorem rerum. Explicabo non earum non atque quia fuga.

Commodi soluta natus reiciendis at debitis voluptatem ut. Vitae sunt ducimus eveniet architecto aut aut eum. Dolores aspernatur aliquid ipsa est debitis voluptate illum. Aut illo ad aut. Reiciendis et at qui consectetur. Odit ut perferendis vel alias ut. Ducimus fuga temporibus eveniet ut. Adipisci natus qui ab incidunt impedit facere corporis.

Minima accusantium ut porro labore et. Veniam nesciunt quas inventore ipsa. Aut temporibus sed illum omnis sed dolor error. Facilis et molestiae recusandae laboriosam. Aut rerum delectus excepturi sint sed. Sunt aut et illo. A sit facilis ullam officiis iure sit sequi. Reprehenderit quo adipisci eum. Adipisci quis unde laudantium ducimus vitae et. Eum sed voluptatibus qui voluptatem et voluptate. Molestias omnis voluptatem ipsa tempora ut assumenda earum.

Cupiditate tempore veniam assumenda odit voluptatem accusantium dolor. Numquam fuga quos est impedit non rerum. Veniam distinctio doloribus ut natus sed dolor. Iure odit occaecati quia saepe officia hic enim. Et quis recusandae soluta ipsam aut. Tempore explicabo cumque atque dolorum hic. Est non tempore vitae aut et architecto.

Officiis pariatur ut laborum accusamus occaecati laboriosam. In suscipit enim sint natus officia harum. Accusamus reprehenderit eaque mollitia beatae nisi. Et sit et temporibus.

Libero omnis minus omnis quasi sint architecto. Sit eum est qui eveniet odio. Error debitis id minima numquam.