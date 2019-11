Chemie ist das Lieblingsfach des 17-jährigen Peter Hinrichs vom Osnabrücker Gymnasium „In der Wüste“. Aber auch in den anderen Naturwissenschaften "kommt er gut zurecht", wie der Einserschüler bescheiden sagt. Foto: Thomas Wübker

Osnabrück. Wenn der 17-jährige Peter Hinrichs sagt, er komme in den Mint-Fächern gut zurecht und sei sonst normal in der Schule, ist das Ausdruck von Bescheidenheit – aber pure Untertreibung. Der Zwölftklässler des Gymnasiums „In der Wüste“ hat an sogenannten Mint-EC-Camps teilgenommen. Dort treffen sich die Besten der Besten in den naturwissenschaftlichen Fächern von 325 Schulen aus ganz Deutschland.