Osnabrück. Premiere des Figurentheaters Alte Fuhrhalterei im Emma-Theater: Mit Allessandro Maggionis Stück "Wilde Wilde Wesen" wird in Osnabrück erstmals performatives Objekttheater zu sehen sein, das sich auf zeitgenössische Debatten um Identität und Anpassung beziehen lässt.

Das Figurentheater geht neue Wege. Als Gastspiel im Emma-Theater wird mit dem Stück „Wilde Wilde Wesen“ erstmals zeitgenössisches, performatives Objekttheater in Osnabrück zu sehen sein. Im Stammhaus Alte Fuhrhalterei wäre die aufwändige Produktion, die im April in der Schaubude Berlin Premiere feierte, nicht möglich gewesen, verrät Florian Rzepkowski, der seit Anfang des vergangenen Jahres das Figurentheater leitet.

Die Lichttechnik und die Bühnentiefe im Emma-Theater erlauben es, mit sowohl analogen als auch digitalen Projektionen zu arbeiten, die assoziierende Bilder zusammenlegen - „ähnlich wie im Schattentheater“, schlägt Rzepkowski, der im Theater Osnabrück selbst im Bereich der Projektion gearbeitet hat, eine Brücke zum Figurentheater, das sich per definitionem nicht auf Puppentheater beschränken muss.

Aktuelle Themen

Gereizt hat ihn an der Koproduktion des Berliner Künstlers Alessandro Maggioni und der Theaterkompanie mikro-kit aber nicht nur die Technik, sondern auch das Thema. Mit Bildern, aber auch mit Masken und Kostümen wird anhand eines sich ständig verwandelnden Wesens dem Thema nachgegangen, wie viel von unserer eigenen Persönlichkeit wir bereit sein müssen, abzulegen, um in die Gesellschaft zu passen. Das berühre aktuelle Diskussionen um Identität und die Frage, inwieweit etwa Geflüchtete sich anpassen müssen oder was man sagen dürfe und was nicht, sieht Rzepkowski einen Bezug zu akuten gesellschaftspolitischen Themen.