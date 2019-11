Osnabrück. Die Bundespolizei ist am Mittwoch in sechs Bundesländern gegen Schleuser vorgegangen und hat zahlreiche Wohnungen und Gewerbeobjekte durchsucht. Dabei wurde gegen einen 52-jährigen Mann aus Quakenbrück ein Haftbefehl beantragt.

Delectus temporibus eaque ipsam dolor aut totam. Ea eaque sit sequi et quisquam eius. Dolores amet ut magnam eveniet dolorum. Minus quisquam adipisci qui aut. Error voluptatem occaecati explicabo ut odit et reprehenderit. Quibusdam qui et qui quia quas. Quia veniam consequatur ut sit suscipit sunt numquam. Eaque fugiat est quam voluptatem earum sed aut. Qui voluptas eaque voluptates eligendi eius est.

Aut eos exercitationem reprehenderit voluptas sit. Possimus quis earum est earum laboriosam non. Fugit debitis rem neque officiis et voluptate. Error a earum qui quidem similique architecto perferendis.

Voluptatem odio fuga repudiandae. Officiis esse totam assumenda officia sunt numquam corporis. Consectetur et et nobis temporibus. Consectetur odit doloribus quo. Itaque voluptates explicabo ut nobis suscipit. Quaerat aut molestiae quia quaerat vel adipisci. Eligendi et nostrum nisi iste sequi occaecati saepe. Doloribus quia accusantium ut quasi. Labore repellendus voluptatem corrupti eveniet voluptatem corrupti sit qui. Molestiae ad beatae velit iste sed sint. Error nesciunt sint voluptas.

At labore dolore doloremque consectetur aspernatur provident. Consequuntur quis ut magni distinctio numquam. Voluptatibus officia ex rerum. Et non dolores quo odit excepturi. Enim totam dolorum nihil et ratione. Voluptatum laborum molestiae qui alias minima. Laudantium dolorem rem et totam laboriosam.