Osnabrück. Die "Neue Osnabrücker Zeitung" beschert Mädchen und Jungen aus dritten Schulklassen wieder eine spannende Vorweihnachtszeit: Vom 2. bis 24. Dezember läuft unsere beliebte Adventstürchen-Aktion. Jeden Tag außer sonntags können exklusive Blicke hinter die Kulissen von öffentlichen Einrichtungen und Firmen geworfen werden – vom FMO über den Zoo und Leysieffer bis hin zu KME. Auch Oberbürgermeister und Bischof geben sich die Ehre.

Fast alle Angebote haben eines gemeinsam: Sie werden (zumindest in dieser Form) normalerweise nicht angeboten. Die Adventstürchen-Aktion ermöglicht also Einblicke, die ansonsten kaum ein Osnabrücker zu sehen bekommt. Alle Besichtigungen und Führungen sind kostenlos. Sie richten sich ausschließlich an Kinder, die derzeit die dritte Klasse einer Schule in Osnabrück oder in einer der Städte und Gemeinden im Umland besuchen.

Dieses Jahr öffnen sich insgesamt 20 Türchen für die Kinder. Neben Dauerbrennern, bei denen in den vergangenen Jahren immer besonders viele Mädchen und Jungen dabei sein wollten, haben wir auch wieder einige Neuerungen ins Programm aufgenommen.



So ist als Neuzugang der Trampolinpark "UpSprung" mit seiner 4000 Quadratmeter großen Sprung- und Spiellandschaft dabei, in der sich die Kinder einmal so richtig austoben können. Erstmals beteiligt sich auch die Confiserie Leysieffer. Das Osnabrücker Traditionshaus lädt die Kinder dazu ein, in ihrer Manufaktur Schokolade zu kochen und ein Hexenhäuschen aus Lebkuchen zu basteln.

Ein weiterer neuer Gastgeber ist die Diözesanbibliothek, in der die Kinder in uralten Büchern aus dem 15. und 16. Jahrhundert schmökern und sich in den Räumen mit den Regalen und Wendeltreppen ein wenig wie Harry Potter in der magischen Bibliothek in Hogwarts fühlen können.



Nachdem er im Vorjahr leider erkrankt aussetzen musste, wird unsere Aktion dieses Jahr wieder von Bischof Franz-Josef Bode unterstützt: Er empfängt die Kinder im Bischofshaus und zeigt ihnen das Gebäude mit der wunderschönen alten Kapelle und seiner Privatwohnung. Auch Oberbürgermeister Wolfgang Griesert hat wieder eine Einladung ausgesprochen: Mit ihm können die Kinder das Rathaus erkunden, wobei dort sogar der Lagerraum mit den Gastgeschenken für sie geöffnet wird und sie die Städtebotschafter aus Osnabrücks Partnerstädten treffen können.

Erneut beteiligt sich auch der bundesweit bekannte Kindermusiker Frank Acker ("Frank und seine Freunde") an unserer Aktion: Er bittet die Kinder in sein Tonstudio und nimmt ein Weihnachtslied mit ihnen auf, das professionell gemischt und dann auf CD gebrannt oder als Tondatei übermittelt wird. Einige Tage später dürfen die Kinder außerdem noch mit Frank auf der Ledenhof-Schlittschuhbahn auftreten und das Lied vor Publikum vorsingen.

Anzeige Anzeige

Ein Angebot, das traditionell in die Vorweihnachtszeit gehört, steuert wieder die Bäckerei Welp in Haste bei: Mit Bäckermeister Rainer Welp können Zimtsterne, Vanillekipferl, Spekulatius und andere Weihnachtsplätzchen gebacken werden. Auch unser Haus öffnet sich wieder für die Kinder: Die Mädchen und Jungen dürfen das Citipost-Briefzentrum besichtigen und einen Blick in das Druckzentrum der "Neuen Osnabrücker Zeitung" werfen. Dabei erfahren sie alles über die Postverteilung, und es werden echte Briefmarken mit ihrem eigenen Konterfei produziert.

Bei KME Germany können die Kinder den Kupferköchen bei der Arbeit zusehen: Bei einem Rundgang über das Werksgelände werden die Gießerei mit den gigantischen „Kochtöpfen“ mit dem vor Hitze blubbernden Metall und die Weiterverarbeitung im Walz- und Stanzwerk gezeigt.

Große Dimensionen erwarten die Teilnehmer auch im Logistikzentrum von Koch International: Bei dem Fuhrunternehmen dürfen sich die Kinder ans Steuer eines Straßenriesen setzen, absolvieren ein Sicherheitstraining zum „toten Winkel“, und dann erwartet sie noch ein Rundgang durch die teilweise automatisch funktionierende Umschlagshalle, bei dem sie schließlich wieder einen ganz besonderen Gast bei der Suche nach einer Sendung unterstützen müssen, die pünktlich zu Weihnachten ankommen muss.



Bei der Polizei öffnen sich die Türen der Wache am Kollegienwall. Dort dürfen sich die Kinder unter anderem die Arrestzellen im Untergeschoss, weitere Anlagen und Einrichtungen wie die Kommunikationszentrale sowie einen Streifenwagen ansehen. Im Zoo können die Mädchen und Jungen wieder die Pfleger unterstützen: Bei diesem Angebot gelangen sie in ansonsten nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Bereiche und kommen hautnah mit einigen Tieren in Berührung – vorgesehen ist, dass auch wieder beim Füttern geholfen werden darf.

Auch im Dom öffnen sich lauter Türen, die sonst geschlossen bleiben: Bei einem vom Diözesanmuseum organisierten Angebot dürfen die Kinder in den Stollen unter dem Altar vordringen, den sonst nur die Archäologen kennen, gelangen auf die Orgelempore, dürfen Türme und Kanzeln erklimmen und vieles mehr. Auch beim VfL Osnabrück geht es hinter die Kulissen: Freddy Fenkes, der Vizepräsident des Vereins, unternimmt einen Stadionrundgang mit den Mädchen und Jungen, bei dem sich VIP-Logen ebenso öffnen wie die Arrestzelle, die Spielerbank, das Vereinsmuseum, der Pressebereich und, als besonderer Höhepunkt, die Spielerkabine, die ansonsten für Fans tabu ist.

„Backstage“ – also mit Führungen, bei denen es auch in viele Bereiche hinter den Kulissen geht – zeigen sich bei unser diesjährigen Aktion auch wieder das Theater Osnabrück, das Klinikum Osnabrück und der Flughafen Münster-Osnabrück. Im Nettebad geht es bei einer Führung sogar unter die Schwimmbecken, außerdem sind die Kinder und je ein erwachsener Begleiter noch zum Schwimmen eingeladen. Und auf der E-Kart-Bahn „Nettedrom“ erwartet die Kinder ein Rennfahrertraining beim Motorsport-Ass Michael Schrey, und sie dürfen natürlich selber einige Runden in (ihrem Alter entsprechend etwas gedrosselten) Flitzern drehen.

Zum Abschluss unserer Adventstürchen-Aktion sind die Mädchen und Jungen am 24. Dezember erneut in den Circus Roncalli eingeladen: Bei einer Führung werden die Requisite und die Zirkuswagen mit der Schneiderei und der Maske gezeigt, die Kinder treffen Artisten und Clowns und dürfen sich danach noch die Nachmittagsvorstellung ansehen – zusammen mit jeweils einem erwachsenen Begleiter.