Rainer Schwarz glänzt als Krisenmanager am Flughafen Münster/Osnabrück

Greven. FMO-Chef Rainer Schwarz stellt einmal mehr seine Managerqualitäten unter Beweis. Zwar gehen die Fluggastzahlen erstmals unter Schwarz, der seit Februar 2017 FMO-Geschäftsführer ist, wieder zurück, doch ein Rückgang bei den Passagierzahlen um nur drei Prozent ist angesichts der Hiobsbotschaften in diesem Krisenjahr wohl eher als Erfolg zu verbuchen. Ein Kommentar.

