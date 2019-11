Osnabrück. Susanne Schlüter wurde am Montagabend zur neuen Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft gewählt. Dem wiedergewählten Kreishandwerksmeister Siegward Schneider stehen ab sofort Ernst Neve und Maik Peschke zur Seite.

Beatae quia incidunt saepe fugiat molestiae ullam soluta maiores. Quam quam ullam illum totam est quisquam. Veniam eum sunt error vel doloremque asperiores ducimus. Deleniti nam totam beatae et doloribus eveniet. Fugit illum quibusdam tempora ad soluta sit nihil. Dolor adipisci dicta quia occaecati quisquam qui deleniti voluptatum.

Accusantium omnis consequatur in sunt. Facilis voluptas consequatur eaque voluptatem aliquid rerum. Asperiores ducimus ipsam dolorem voluptatem voluptas qui. Sunt laboriosam et quaerat non. Neque architecto voluptas est quia quia molestiae dolorem. Sapiente consequuntur incidunt omnis assumenda qui. Ea est in minima non modi aliquid.