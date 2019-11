Osnabrück. Die A1 zwischen dem Lotter Kreuz und der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen wird in der Nacht von Freitag auf Samstag voll gesperrt. Grund sind nach Angaben der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Münsterland Reparaturarbeiten.

Konkret wird die Fahrbahn in Richtung Dortmund am Freitag, 15. November, ab 21 Uhr dicht gemacht. Ab 23 Uhr ist auch die Fahrtrichtung Bremen an der Reihe. Am Samstag, 16. November, wird die A1 um 9 Uhr wieder freigegeben. Eine Umleitung über die Anschlussstelle Lotte wird eingerichtet.

Straßen.NRW führt nach eigenen Angaben in dieser Zeit dringend notwendige Reparaturarbeiten auf der Fahrbahn im Baustellenbereich der Dütebrücke durch. Um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinflussen, werden diese Arbeiten nachts vorgenommen.

Noch läuft der gesamte Verkehr auf der A1 im Baustellenbereich auf der alten Brückenhälfte der Dütebrücke. Im Frühjahr nächsten Jahres ist die erste neue Brücke fertig. Anschließend kann der Verkehr umgelegt werden. Die alte Brücke wird dann in den kommenden Monaten durch ein neues Bauwerk ersetzt.