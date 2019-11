Am Landgericht Osnabrück startet jetzt der Prozess gegen vier Männer aus dem Schlüsseldienstgewerbe. Sie sollen Menschen an der Haustür abgezockt haben. Symbolfoto: Holger Hollemann/dpa

Osnabrück. Am Osnabrücker Landgericht beginnt in dieser Woche der Prozess gegen vier Männer aus dem Schlüsseldienstgewerbe. Dem Quartett wird vorgeworfen, hundertfach Menschen an deren Haustür abgezockt zu haben. Offenbar haben die Männer dabei innerhalb kurzer Zeit ein kleines Vermögen eingestrichen.