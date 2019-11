Osnabrück. Einmal mehr lädt der Osnabrücker Gitarrenvirtuose Peter Finger Kollegen zur International Guitar Night zu sich ins Lutherhaus ein.

Eine bei Freunden der Gitarrenmusik liebgewonnene Tradition wird auch in diesem Jahr fortgeführt: die International Guitar Night. Initiiert hat sie der Osnabrücker Gitarrenvirtuose Peter Finger. Seitdem er in seiner Heimatstadt das Lutherhaus als Kulturzentrum betreibt, steht der Osnabrücker Konzerttermin stets als „Heimspiel“ auf dem Kalender. Meist sind es drei Kollegen, die Finger einlädt, um die unterschiedlichsten Facetten der Technik des „Fingerpicking“ live vorzustellen. Diesmal ist auch eine Frau dabei: Nora Buschmann. Während eines mehrjährigen Griechenlandaufenthalts beschäftigte sie sich mit traditioneller griechischer Musik und byzantinischem Gesang, was sich in ihrer Spielweise bisweilen deutlich niederschlägt.

Aus Argentinien stammt Quique Sinesi. Sein Stil basiert auf Tango und der Folklore seines Heimatlandes. Aber er mixt auch Klassik- und Jazzelemente in sein virtuoses Gitarrenspiel. Der dritte im Bunde ist Evgeni Finkelstein, ein russischer Klassikgitarrist, der sich als Interpret von Werken von Bach bis Giuliani weltweit einen Namen machte. Nachdem dann Finger selbst zur Gitarre gegriffen hat, setzen sich meistens alle Protagonisten am Ende des Konzerts gemeinsam zur Interpretation eines Klassikers zusammen.

International Guitar Night mit Nora Buschmann, Quique Sinesi, Evgeni Finkelstein und Peter Finger: Mi.,13. Nov., 20 Uhr, Lutherhaus.