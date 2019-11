Osnabrück. Die Busse der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) machen Platz für den Osnabrücker Weihnachtsmarkt: Von Donnerstag, 21. November, bis Sonntag, 23. Dezember, fahren die normalerweise durch die Hasestraße verkehrenden Linien einen „Weihnachtsmarkt-Bogen“.

Nach Angaben der VOS sind die Linien M1, 81, 82, 581-586, 610, N8 und N66 betroffen. Sie fahren in beide Richtungen vom Nikolaizentrum über Dielingerstraße, Natruper-Tor-Wall und Hasemauer beziehungsweise Hasetorwall. Ersatzhaltestellen befinden sich stadtauswärts an der Hasemauer/Ecke Vitihof und stadteinwärts auf der Haarlemer Brücke. Die VOS weist darauf hin, dass Fahrgäste mit dem Ziel Weihnachtsmarkt auch die Haltestelle „Nikolaizentrum“ nutzen können.

Für die bequeme und stressfreie An- und Abreise bietet sich laut Mitteilung das Tagesticket an: Ein Tagesticket kostet für einen Erwachsenen und ein Kind bis einschließlich 14 Jahre in der Preisstufe 3 (z.B. Georgsmarienhütte-Osnabrück) 6,50 Euro. Im Stadtgebiet (Preisstufe 0, Osnabrück/Belm) sind Fahrgäste digital günstiger unterwegs: Über die App VOSpilot kostet das TagesTicket 5,40 Euro, als Papierticket 5,60 Euro. Weitere Informationen zu den VOS-Tarifen gibt es im Mobilitätszentrum am Neumarkt, im Stadtwerke-Servicezentrum am Nikolaiort oder online unter www.vos.info.

Zusatzfahrten der R31 an Adventssonntagen

An den vier Adventssonntagen wird die Linie R31, von Osnabrück Hbf bis Lotte Kindergarten erweitert. Im Zuge dessen verlängert sich die Fahrt um 19.52 Uhr von Osnabrück IKEA bis Lotte Kindergarten. Weiterhin gibt es Zusatzfahrten um 21.52 Uhr und 23.52 Uhr ab Osnabrück Hbf.

Stadtwerke-Netztochter nutzt Hasestraßen-Sperrung für Bauarbeiten

Die Stadtwerke-Tochter SWO Netz nutzt die Hasestraßen-Sperrung für die Fortführung der Neuverlegung einer Druckentwässerungsleitung am Hasetor. Ab dem 21. November wird die für die Schmutzwasserableitung des Altstadt-Bahnhofs erforderliche Leitung weiter im Gehwegbereich in Richtung Bahnhofsgebäude verlegt. Der Fuß- und Radverkehr wird über die gesperrte Haltestelle „Hasetor/Bahnhof Altstadt“ geführt. Die lediglich von den Linien 51, 52 und 53 genutzte Halltestelle wird dafür vorverlegt.