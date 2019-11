In Osnabrück tobt der Kampf um die Kindergartenplätze CC-Editor öffnen

Bei "Immer der Hase nach" geht es heute unter anderem um den Kampf um die Kindergartenplätze. Foto: dpa/Grafik NOZ

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück will künftig Kinder aus dem Landkreis nicht mehr in ihre eigenen Kindergärten aufnehmen. Eine Familie aus Wallenhorst könnte künftig in die Röhre schauen.