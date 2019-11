Osnabrück. Am frühen Samstagabend hat es auf der Bundesstraße 68 stadteinwärts zwischen Wallenhorst und Osnabrück einen Unfall gegeben. Das teilte die Polizei mit.

Wegen eines auf die linke Spur einlenkenden Wagens verlor eine 22-jährige Wallenhorsterin die Kontrolle über ihr Auto. Die Frau blieb unverletzt, der Fahrer des zweiten Wagens flüchtete.

Ungefähr in Höhe des Honeburger Wegs zog unvermittelt ein langsameres Fahrzeug vom rechten Fahrstreifen vor die Frau. Sie musste stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte zunächst in die Mittelschutzplanke, drehte sich um die eigene Achse und kam letztlich in der Außenschutzplanke zum Stehen.

Zeuge bestätigt Unfall

Die Frau blieb unverletzt, an ihrem Kia entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, noch bevor die Polizei eintraf. Ein Zeuge hat den Unfall beobachtet und bestätigt die Aussage der Fahrerin. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen VW T4 (Bulli) mit Osnabrücker Kennzeichen gehandelt haben.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Diese können sich unter Telefon 0541 3272315 und 0541 327 2215 melden.